Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, tamamen kapanmanın en olası senaryo olmadığına inandığını, ancak Avrupa'nın her ihtimale karşı acil durum planları üzerinde çalışması gerektiğini söyledi.

Son haftalarda, birkaç Avrupa ülkesi, beklediklerinden önemli ölçüde daha az Rus gazı aldıklarını söyledi.

Rus yetkililer kasıtlı olduğunu reddediyor ve teknik sorunları öne sürüyor.

Ukrayna'nın işgalinden önce Avrupa, doğalgazının yaklaşık yüzde 40'ını Rusya'dan ithal ederken, bu rakam şimdi yaklaşık yüzde 20'ye düştü.

Birol, gaz arzındaki son azalmanın "stratejik" olduğuna inandığını söyledi.

Düşüşler, Avrupa ülkelerinin gaz depolarını doldurmasını zorlaştırıyor ve bu kış Rusya'nın gazı kapatma ihtimainin artırıyor.

Birol BBC News'e verdiği demeçte, "Rusya'nın burada ve orada farklı sorunlar bulmaya ve Avrupa'ya gaz dağıtımını daha da azaltmak ve hatta belki de tamamen kesmek için mazeretler bulmaya devam etmesini ihitmal dışı bulmuyorum" dedi.

Geçen hafta Rusya'dan Avrupa'ya giden ana boru hatlarından biri olan Nord Stream 1'den geçen doğal gaz akışı, kapasitenin sadece yüzde 40'ıydı.

Birçok uzman, bunun "teknik sorunlardan" kaynaklandığına dair Rus açıklamasına şüpheyle bakıyor.