Afganistan'ı vuran depremde binden fazla kişi öldü ve en az bin 500 kişi yaralandı.

Kurtarma çalışmaları devam ederken, ölü ve yaralı sayısının daha fazla artmasından endişe ediliyor.

Güneydoğu Paktika eyaleti en kötü darbeyi aldı ve Birleşmiş Milletler (BM) acil barınma ve gıda yardımı sağlamaya çalışıyor.

Kurtarma çalışmaları şiddetli yağmur ve kaynak yetersizliği yüzünden sekteye uğruyor.

Hayatta kalanlar ve kurtarma görevlileri BBC'ye yaptığı açıklamada ölü sayısının daha da artacağından korktuklarını söylediler.

Deprem, Host kentinden yaklaşık 44 km uzaklıkta meydana geldi ve Pakistan ile Hindistan'a kadar hissedildi.

Afganistan, insani ve ekonomik bir krizin ortasında ve üst düzey bir Taliban yetkilisi Abdul Qahar Balkhi, hükümetin "halka ihtiyaç duyduğu ölçüde mali olarak yardım edemediğini" söyledi.

Yardım kuruluşlarının, komşu ülkelerin ve dünya güçlerinin yardım ettiğini, ancak yardımın çok büyük ölçüde artırılması gerektiğini, çünkü bunun on yıllardır yaşanmamış yıkıcı bir deprem olduğunu açıkladı.