Avrupa'da yeni zorunlu turizm: Benzin seyahati

Yakıt krizinin etkisini artırdığı Avrupa'da sürücüler, depolarını doldurabilmek için sınırları aşmaya başladı.

Literatüre "akaryakıt seyahati" olarak geçen bu durum, kıtada yeni bir ekonomik kriz gerçeğine dönüştü.

Almanya ve Polonya sınırında fiyat uçurumu

Almanya-Polonya sınırında, Oder Nehri’nin iki yakası arasındaki fark her geçen gün derinleşiyor.

Almanya’nın Frankfurt (Oder) kentinde benzin fiyatlarının, köprünün birkaç yüz metre ötesindeki Polonya kasabası Slubice’de ucuz olması Alman sürücüleri uzun kuyruklar oluşturmaya itiyor.

Şansölye Friedrich Merz hükümetinin enerji dalgalanmalarına karşı hazırladığı yardım paketlerine rağmen halk, tasarrufu komşu ülkede arıyor.

Berlin’den 90 dakikalık yolu sadece yakıt ikmali için göze alan sürücüler, depo dolumuyla yaklaşık 30 euro tasarruf sağlıyor.

Bu durum zamanla Polonya’da ucuz gıda alışverişi ve yerel lokantalarda yenen yemekleri de kapsayan tam günlük bir ekonomik geziye evriliyor.

Slovakya'da yabancı plakalı araçlara farklı tarife

Krizin derinleşmesiyle birlikte bazı ülkeler kendi stoklarını korumak amacıyla korumacı politikalara yöneldi.

Slovakya, sınır bölgelerindeki istasyonlarda yakıtın tükenmesi üzerine 18 Mart'ta yabancı plakalı araçlar için farklı bir tarife uygulanmasına izin verdi.

Başbakan Robert Fico, akaryakıt turizmi nedeniyle yerel halkın mağdur olduğunu belirterek, yabancı sürücüler için hem daha yüksek fiyat belirlenmesini hem de ek kaplarla yakıt alımının 10 litreyle sınırlandırılmasını onayladı.

Polonya’nın ana rafineri şirketi Orlen ise kâr marjlarını minimuma indirerek hem iç barışı korumaya hem de bölgesel cazibesini sürdürmeye odaklanıyor.

Fransa'da standart altı benzine onay

Fransa’da ise hükümet, ABD ile İsrail’in saldırıları ve İran’ın misillemeleriyle tırmanan gerilimin yarattığı arz güvenliği endişelerine karşı, normal standartları karşılamayan akaryakıtların satışına da geçici izin verdi.

Hürmüz Boğazı kapalı kaldığı sürece, Avrupa’daki bu hareketliliğin kalıcı bir yaşam biçimine dönüşmesinden endişe ediliyor.

Sınırlarda kaçakçılık denetimi artırıldı

Almanya, ucuz yakıtın yasa dışı yollarla taşınmasını engellemek amacıyla sınır geçişlerinde denetimleri en üst seviyeye çıkardı.

Alman polisi, araçlarda standart depolar dışında taşınan aşırı miktardaki yakıt bidonlarına karşı anlık kontroller gerçekleştiriyor.

Mevcut düzenlemelere göre sürücülerin yanlarında sadece 20 litrelik ek bidon taşımasına izin verilirken, bu sınırın aşılması yakıt kaçakçılığı kapsamında değerlendiriliyor.

Sosyal hoşnutsuzluk ve arz güvenliği endişesi

Akaryakıt seyahati yapan vatandaşlar, jeopolitik gerilimlerin faturasının sıradan insanların üzerine yıkılmasından şikayet ediyor.

Toplumun geniş kesimleri, Hürmüz Boğazı’ndaki tıkanıklığın ve Orta Doğu’daki savaşın yarattığı enerji baskısının dayanılmaz boyutlara ulaştığını dile getiriyor.

Berlin hükümeti, istasyonların günde sadece bir kez fiyat artırmasına izin veren yasal düzenlemeler üzerinde çalışsa da sınır ötesindeki fiyat avantajı sürücüleri yollarda tutmaya devam ediyor.