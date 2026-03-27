İran savaşında ABD'nin askeri varlık kayıpları artıyor

Amerikan Girişim Enstitüsü için çatışmanın maliyetini takip eden ve Trump yönetiminin ilk döneminde Pentagon'da üst düzey bütçe yetkilisi olan Elaine McCusker'e göre, savaşın ilk üç haftasındaki savaş hasarı ve kayıpların telafisi yaklaşık 1,4 milyar ila 2,9 milyar dolar arasında bir maliyete sahip olabilir.

Daha yüksek olabilecek tahmin, ülkedeki bir ABD hava üssünde bulunan Katar radarının hasarını da içeriyor.

Pentagon'un Beyaz Saray'a gönderdiği 200 milyar dolarlık İran ek harcama talebinde yer alan ve muhtemelen yenilenmesi planlanan bazı silahlar ve platformlar şu şekilde:

Hava araçlarındaki kayıplar ve kazalar

1 Mart tarihinde Kuveyt'e ait bir F/A-18 Hornet jet uçağı, yanlışlıkla üç Amerikan F-15E Strike Eagle uçağını düşürdü.

Altı mürettebatın tamamı fırlatma koltuğuyla güvenli bir şekilde uçaktan ayrılmayı başardı. Yeni model bir F-15'in bugünkü maliyeti yaklaşık 100 milyon dolar.

19 Mart'ta bir ABD F-35A Lightning II hayalet savaş uçağı acil iniş yaptı ve pilotun durumunun stabil olduğu bildirildi.

İran, uçağa ateş açtığını iddia ediyor. Bir F-35A'nın maliyeti yaklaşık 82,5 milyon dolar seviyesinde.

12 Mart'ta Irak üzerinde başka bir KC-135 ile çarpışan Hava Kuvvetleri'ne ait bir KC-135 Stratotanker havada yakıt ikmali uçağının altı mürettebatı hayatını kaybetti.

Ayrıca Suudi Arabistan'daki Prens Sultan Hava Üssü'ne düzenlenen İran füze saldırısı sırasında beş KC-135 daha hasar gördü.

Hasarlı uçakların onarımı devam ediyor.

Boeing firması 1960'lardan beri KC-135 üretmediği için Hava Kuvvetleri, kaybedilen uçakların yerine muhtemelen 767 yolcu uçağının modifiye edilmiş versiyonu olan ve birim maliyeti yaklaşık 165 milyon dolar olan KC-46 Pegasus tanker uçaklarını koyacak.

İnsansız hava araçları ve deniz varlıkları

Savaşın başlangıcından bu yana bir düzineden fazla MQ-9 Reaper insansız hava aracı kaybedildi.

Bu kayıpların en az sekizi İran füzeleri tarafından düşürülürken, üçü karada İran füzeleriyle imha edildi ve biri de bir Körfez ülkesi tarafından yanlışlıkla düşürüldü.

Ek Reaper uçakları da hasar gördü.

Hava Kuvvetleri tarafından uçurulan ve her biri en az 16 milyon dolara mal olan MQ-9'lar artık General Atomics tarafından üretilmiyor.

ABD ve müttefikleri için her biri yaklaşık 30 milyon dolara mal olan yeni model MQ-9B SkyGuardian dronları üretiliyor.

Çatışmada hasar görmemiş olsa da 12 Mart'ta USS Gerald R. Ford uçak gemisinde yangın çıktı. Ana çamaşırhane bölümünde başlayan yangın, denizcilerin uyuma alanları da dahil olmak üzere geminin diğer kısımlarına yayıldı.

Uçak gemisi şu anda onarım çalışmaları için Yunanistan'ın Souda Körfezi'ndeki limanda bulunuyor.

Radar ve savunma sistemleri

İran, Ürdün'deki THAAD füze savunma bataryasının parçası olan bir AN/TPY-2 radarını vurdu. Balistik füzeleri takip etmek için kullanılan bu radarın maliyeti en az 300 milyon dolar.

İran ayrıca Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Bahreyn, Kuveyt ve Suudi Arabistan'daki radar, haberleşme ve hava savunma sistemlerine saldırılar düzenledi.

Bu saldırılara Al-Udeid Hava Üssü'ndeki Katar'a ait AN/FPS-132 erken uyarı radarının hasar görmesi de dahil.

Aynı anda birkaç hedefi takip edebilen bu radarın maliyeti yaklaşık 1 milyar dolar civarında.