Pentagon Orta Doğu'ya 10 bin ek asker göndermeyi planlıyor

Trump, barış müzakerelerinin gerçekleşebilmesi için İran'ın enerji sektörüne yönelik saldırıları 6 Nisan'a kadar, yani 10 gün daha durdurduğunu açıkladı.

Daha önce Cuma günü olarak belirlenen son mühleti uzatan Trump, bu kararın İran'ın talebi üzerine alındığını ifade etti. Barış görüşmelerine aracılık eden isimler ise İran'ın ek süre talebinde bulunmadığını bildirdi.

İran, Pakistan bayraklı birkaç petrol tankerinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verdi. Trump, bu jesti ABD'ye bir "hediye" olarak nitelendirerek, İranlı liderlerin müzakere konusunda ciddi olduğunu gösterdiğini belirtti.

Senato nisan ortasında toplanacak

Senato Silahlı Hizmetler Komitesi, Trump yönetiminin İran ile yürüttüğü savaşa ilişkin ilk halka açık oturumu düzenlemeye hazırlanıyor. Ancak bu oturumun, senatörlerin bahar tatilinden döneceği nisan ortasından önce yapılması beklenmiyor.

Pakistan tarafından yapılan açıklamada, ABD ve İran'ın iletilen mesajlar aracılığıyla dolaylı görüşmeler yürüttüğü ve Tahran'ın Washington'un tekliflerini değerlendirdiği kaydedildi.

İsrail, Boğaz'ın mayınlanmasından ve bloke edilmesinden doğrudan sorumlu olduğunu belirttiği İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı'nı gece düzenlenen saldırılarda öldürdüğünü duyurdu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı ise İran donanmasındaki tüm personele görevlerini bırakmaları, aksi takdirde ölüm riskiyle karşı karşıya kalacakları çağrısında bulundu.