Açık 8.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Al Jazeera 27.03.2026 08:41

Vietnam'da akaryakıt maliyeti uçuşları vurdu

Vietnam'daki hava yolu şirketleri, artan jet yakıtı maliyetleri nedeniyle nisan ayı itibarıyla iç ve dış hat uçuşlarında büyük kesintilere gitti.

Vietnam Komünist Partisi'nin resmi yayın organı Nhan Dan gazetesinde yer alan habere göre, yükselen enerji fiyatları havacılık sektörünü uçuş hacmini daraltmaya zorladı.

Vietnam Airlines yedi rotayı askıya aldı

Ülkenin bayrak taşıyıcı havayolu şirketi Vietnam Airlines, 1 Nisan'dan itibaren yedi iç hat güzergahını askıya aldı.

Jet yakıtı fiyatlarının varil başına 160 ila 200 dolar bandına yükselmesi durumunda, havayolu şirketinin uçuş hacminde yüzde 10 ile 20 arasında daha derin kesintiler yapabileceği belirtildi.

İç hatlarda uçuş hacminin yüzde 12 ila 26 oranında azalması beklenirken, dış hatlarda bu oran yüzde 4 ila 18 seviyesinde kaldı.

Düşük maliyetli havayolları kapasite düşürdü

Bütçeli havayolu şirketi Pacific Airlines, 1 Nisan'dan itibaren yoğun olmayan saatlerdeki uçuşlarını iptal ederek kapasitesini yüzde 8 ila 30 oranında azalttığını duyurdu.

Bir diğer düşük maliyetli taşıyıcı olan VietJet Airlines da benzer bir kararla, iç hatlara odaklanmak üzere uçuş kapasitesinde yüzde 18'lik bir kısıntıya gitti. Havayolu şirketleri, maliyet artışlarını yönetebilmek için operasyonel verimliliğe odaklandıklarını açıkladı.

ETİKETLER
Akaryakıt Petrol Vietnam
Sıradaki Haber
Asya'da günlük yaşamı durma noktasında: Karneyle yakıt dönemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:27
Altının gramı 6 bin 389 liradan işlem görüyor
09:27
TEFAS dışı hisse senedi serbest fonlarına tevkifat düzenlemesi
09:06
İşgalci İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki Sucid köyüne saldırı tehdidi
08:59
İstanbul merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 28 gözaltı
08:25
Nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK propagandasına 26 gözaltı
08:43
Asya'da günlük yaşamı durma noktasında: Karneyle yakıt dönemi
Gazze'de su krizi devam ediyor
Gazze'de su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ