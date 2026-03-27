Açık 4.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.03.2026 07:48

Küba'ya insani yardım götüren iki sivil tekne kayboldu

Meksika, Küba'ya insani yardım taşıyan iki sivil teknenin kaybolduğunu açıklayarak, Karayipler'de arama kurtarma çalışması başlatıldığını duyurdu.

[Fotograf: Reuters]

Meksika Deniz Kuvvetleri Sekreterliğinden yapılan açıklamada, Isla Mujeres adasından yola çıkan ve 24-25 Mart tarihlerinde Küba'ya ulaşması beklenen insani yardım teknelerinden haber alınamadığı bildirildi.

Teknelerde farklı ülkelerden 9 kişinin bulunduğu belirtilen açıklamada, Meksika donanmasının söz konusu tekneleri bulmak için arama kurtarma çalışması başlattığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Teknelerle şu ana kadar herhangi bir iletişim kurulamadı. Meksika devleti, denizlerde insan hayatını kurtarma sorumluluğu kapsamında ilgili protokolleri derhal devreye aldı. Söz konusu tekneler, Küba'daki ekonomik kötüleşme ve ABD'nin uyguladığı petrol ambargosu karşısında adaya insani yardım ulaştırmak amacıyla organize edilmişti. Teknelerde 2 kadın, 6 erkek ve 3 yaşında bir kız çocuğunun bulunuyordu."

Açıklamada, Isla Mujeres ile Havana arasındaki tahmini rota kapsamında, planlanan seyir güzergahı, olası rota değişiklik noktaları, bölgedeki meteorolojik koşullar ve baskın deniz akıntılarının dikkate alındığı vurgulanarak, ayrıca Karayipler ve Meksika Körfezi’nde faaliyet gösteren ticari gemiler, balıkçı tekneleri ve tur teknelerine çağrıda bulunularak kayıp teknelerin bulunmasına destek verilmesi istendi.

ETİKETLER
Küba Meksika ABD
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:58
İran'dan sporculara 'düşman ülkelere' seyahat yasağı
07:55
Yatırım fonlarına yeni vergi düzenlemesi
07:02
Trump'ın kararı sonrası petrol fiyatlarında gerileme
06:59
Kağıthane'de park halindeki minibüs yandı
06:59
ABD ve İsrail, İran'ın füze tehdidini vurdu ancak bitiremedi
06:50
ABD-İran anlaşması için hangi yollar mümkün?
Gazze'de su krizi devam ediyor
Gazze'de su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
Sosyal bilimler alanında içeriklerin yer aldığı "Enstitü Dijital" tanıtıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ