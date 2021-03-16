Aşı tedarik sorunları, bir türlü önlenemeyen vaka artışları... Avrupa açılmaya başlamışken Fransa’nın ardından İtalya’da sıkı bir kapanmaya gidiyor.

İtalya aynı kabusu yaşamamak için kapanıyor

Vaka artışlarına yetişemeyen Fransız hükümeti sıkı bir kısıtlamanın eşiğine gelirken İtalya da üçüncü dalga alarmına geçti. Hastaneler artan yeni vakalara yetişmekte zorlanıyor.

Covid-19'un başlamasıyla ağır kayıplar veren İtalya bu kez işi sıkı tutup aynı kabusu yaşamak istemiyor.

İtalyanlar vakalardaki son ani yükselişe karşı yeni kısıtlamalarla karşı karşıya kaldı.

6 Nisan'a kadar kapanıyor

Ülkenin en kalabalık şehirleri Roma ve Milano da dahil sıkı bir kapanmaya giriliyor.

Kreşler, okullar ve üniversiteler ve dükkanlar kapatılacak. Restoranlar yalnızca paket servis çalışacak.

Yeni kısıtlamalar en az 6 Nisan'a kadar uzatılacak.

Doğa sporlarının devam etmesine izin verilecek, ancak iş, sağlık veya diğer temel nedenler dışında bölgeler arasında seyahat yasağı devam edecek.

Ülkenin geri kalanında ise daha az turuncu düzeyde kısıtlamalar yapılıyor. Yalnızca Sardunya adası, en az vaka ile beyaz bir bölge olarak belirlenmiş durumda.