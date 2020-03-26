Agence France-Presse'in (AFP) haberine göre, yarıdan fazlası İtalya ve İspanya'da olmak üzere, Avrupa'da Covid-19'a rastlanan kişi sayısı 258 bin 68'e ulaştı.

Vakalardan 14 bin 640'ının yaşamını yitirdiği belirtilen haberde, İtalya'da 74 bin 386, İspanya'da ise 56 bin 188 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.

Ölü sayısı artıyor

Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 571'e ulaştı.

Toplam vaka sayısı ise 487 bini aşmış durumda.