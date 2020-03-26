Haber Giriş: Kaynak: AFP
Avrupa'da koronavirüs vaka sayısı 250 bini aştı
[Fotoğraf: Reuters]
Avrupa'da koronavirüs (Covid-19) tespit edilen kişi sayısının 250 bini aştığı kaydedildi.
Agence France-Presse'in (AFP) haberine göre, yarıdan fazlası İtalya ve İspanya'da olmak üzere, Avrupa'da Covid-19'a rastlanan kişi sayısı 258 bin 68'e ulaştı.
Vakalardan 14 bin 640'ının yaşamını yitirdiği belirtilen haberde, İtalya'da 74 bin 386, İspanya'da ise 56 bin 188 kişide koronavirüs tespit edildiği ifade edildi.
Ölü sayısı artıyor
Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle dünya genelinde hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 571'e ulaştı.
Toplam vaka sayısı ise 487 bini aşmış durumda.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19 kovid-19Son Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 14:49
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