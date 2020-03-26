Haber Giriş: Kaynak: İHA
Papa ile aynı konutta kalan rahipte koronavirüs tespit edildi
[Fotoğraf: Reuters]
Katolik kilisesi ruhani lideri Papa Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte koronavirüs tespit edildi.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs dünya geneline yayılmaya devam ediyor.
Katolik Kilisesinin ruhani lideri Papa 2. Francis ile aynı konutta kalan bir rahipte koronavirüs tespit edildiği duyuruldu.
Papa Francis'e daha önce koronavirüs testi yapılmış, sonuç negatif çıkmıştı.
Öte yandan Vatikan'da 4 kişide koronavirüs tespit edildi.
Etiketler: papa koronavirüsSon Güncelleme: 26 Mart 2020 Perşembe 14:19
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