Avrupa'da jet yakıtı krizi: Sadece altı haftalık stok kaldı

İran savaşı nedeniyle stratejik nakliye rotasının bloke edilmesi, küresel petrol arzını sekteye uğratırken yakıt fiyatlarını da hızla yükseltti.

Fatih Birol, Paris'te yaptığı açıklamada, durumun küresel ekonomi için ağır sonuçları olacağını belirterek, "Bu, şimdiye kadar karşılaştığımız en büyük enerji krizi olabilir" dedi.

Hava yolu şirketleri büyük zararda

Krizin etkileri hava yolu devlerinin mali tablolarına yansımaya başladı.

EasyJet, Mart sonuna kadar olan altı aylık dönemde 540 ile 560 milyon sterlin arasında vergi öncesi zarar beklediğini açıkladı.

Şirket, sadece geçtiğimiz ay jet yakıtı için fazladan 25 milyon sterlin harcadığını duyurdu.

Diğer önemli hava yolu şirketlerinden de benzer uyarılar geldi:

Ryanair: CEO Michael O’Leary, uçuşların yüzde 10’unu azaltmayı düşündüklerini ve yakıt tedarikçilerinin yalnızca Mayıs ayı ortasına kadar garanti verebildiğini belirtti.

SAS: İskandinav hava yolu şirketi, artan maliyetler nedeniyle bu ay binin üzerinde uçuşu iptal etti.

Airlines UK: Birleşik Krallık’taki hava yolları şu an için bir kesinti yaşamadıklarını ancak hükümetle olası bir yakıt krizi için acil durum önlemlerini görüştüklerini bildirdi.

Bilet fiyatlarında artış kapıda

Hürmüz Boğazı'ndaki tıkanıklığın devam etmesi durumunda, yakıt kıtlığının yanı sıra bilet fiyatlarında da ciddi artışlar bekleniyor.

Hava yolu temsilcileri, Mart ayında ikiye katlanan yakıt maliyetlerinin Paskalya sonrası ve yaz sezonunda yolculara yüksek bilet fiyatları olarak yansıyacağını öngörüyor.

IEA Başkanı Birol, krizden ilk etapta Japonya, Kore, Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerinin etkileneceğini, petrol akışı normale dönmezse Avrupa ve Amerika'nın da bu listeye ekleneceğini vurguladı.