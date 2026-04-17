Dünya
BBC 17.04.2026 06:19

Papa'dan Trump'a "zorba" cevabı: Milyarlarca dolar savaşa harcanıyor

Papa Leo, Afrika turu kapsamında ziyaret ettiği Kamerun'da, savaşlara milyarlarca dolar harcayan liderleri sert bir dille eleştirdi. Dünyanın "bir avuç zorba tarafından harap edildiğini" söyleyen Papa, barış çağrısını yineledi.

Papa’nın bu açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump ile yaşadığı yüksek profilli gerilimin ardından geldi. Trump, geçtiğimiz günlerde sosyal medya üzerinden Papa’yı hedef alarak "suç konusunda zayıf ve dış politikada korkunç" olarak nitelendirmişti.

"Savaş lordları yıkmanın bir anlık olduğunu bilmezden geliyor"

Kamerun’un çatışmalardan etkilenen Bamenda kentinde konuşan Papa, isim vermeden Trump yönetimine ve savaş yanlısı politikalara yüklendi. Papa Leo, "Savaş lordları, yok etmenin sadece bir an sürdüğünü ancak yeniden inşa etmek için bazen bir ömrün bile yetmediğini bilmezden geliyor." dedi.

Liderlerin, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçlar için kaynak bulamazken silahlara milyarlarca dolar akıtmasını eleştiren Papa, şu ifadeleri kullandı:

"Kendi çıkarları için Tanrı’nın adını bile manipüle edenler, yoksul halkların kaynaklarını silahlara yatırarak istikrarsızlık ve ölüm döngüsünü kalıcı hale getiriyor."

Trump ile İran gerilimi sürüyor

Papa ile Trump arasındaki gerilimin merkezinde, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri operasyonları yer alıyor. Papa Leo, Trump'ın "İran talepleri kabul etmezse koca bir medeniyet yok olacak" tehdidine karşı endişelerini dile getirmiş, savaşın İsa Mesih'in öğretileriyle asla meşrulaştırılamayacağını vurgulamıştı.

Geçen yıl seçilen ve tarihin ilk ABD doğumlu papası olan Leo, Chicago doğumlu olmasına rağmen Trump’ın göçmenlik ve savaş politikalarına karşı en sert muhalefeti yürüten isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

Trump ise Papa’nın sadece kendisi Beyaz Saray’da olduğu için "siyasi bir hamle" olarak bu makama seçildiğini iddia etmişti.

Kamerun'da yolsuzluk ve barış mesajı

Papa, 2017'den bu yana ayrılıkçı çatışmaların yaşandığı Kamerun'da barışın ancak yolsuzluğun kökünün kazınmasıyla mümkün olacağını belirtti.

Bamenda Katedrali'nde toplanan binlerce kişiye seslenen Papa, "Barış icat etmemiz gereken bir şey değil; komşumuzu kardeşimiz olarak kabul ederek kucaklamamız gereken bir değerdir." dedi.

Papa Leo’nun 4 ülkeyi ve 11 şehri kapsayan geniş çaplı Afrika turu, kıtadaki 288 milyonu aşkın Katolik için tarihi bir önem taşıyor.

Afrika Vatikan ABD Donald Trump İran
