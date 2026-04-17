Petrol fiyatları Ortadoğu'daki ateşkes umuduyla geriledi

Brent petrol vadeli işlemleri, GMT 00:21 itibarıyla yüzde 1'den fazla değer kaybederek varil başına 98,05 dolara geriledi. Benzer şekilde ABD ham petrol fiyatları da varil başına 94 doların altına indi.

Mart ayındaki rekor yükselişin ardından düşüş sürüyor

İran ile yaşanan gerilim nedeniyle mart ayında yüzde 50 artış göstererek rekor kıran petrol fiyatları, son dönemde varil başına 100 doların altına geriledi. Fiyatlar hafta boyunca 90 dolar seviyelerinde seyretti.

Yatırımcılar, ABD'li yetkililerin bu hafta sonu Pakistan'da İranlı mevkidaşlarıyla bir araya gelebileceğine dair açıklamalara odaklandı. Piyasalardaki bu diplomatik hareketlilik, arz güvenliğine dair endişelerin azalmasında etkili oldu.