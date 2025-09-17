Açık 27.3ºC Ankara
AA 17.09.2025 15:46

Avrupa'da iklim değişikliği bu yaz sıcaklığa bağlı ölüm sayısını 16 bin 500 artırdı

Avrupa'da yapılan bir araştırmada, iklim değişikliğinin bu yaz şehirlerde kavurucu yaz sıcaklıklarını tetiklediği ve sıcaklığa bağlı ölümlerin sayısını 16 bin 500 artırdığı sonucuna varıldı.

Avrupa'da iklim değişikliği bu yaz sıcaklığa bağlı ölüm sayısını 16 bin 500 artırdı

Imperial College London ve London School of Hygiene & Tropical Medicine (Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu) uzmanları tarafından iklim modelleme yöntemi kullanılarak yapılan çalışmada, haziran-ağustos arasında Avrupa'nın 854 kentindeki ölümler incelendi.

İnsan kaynaklı iklim değişikliği ile birlikte sıcak dalgalarının daha şiddetli ve daha sık hale geldiği vurgulanan araştırmaya göre, incelenen şehirlerdeki sıcaklıklar, iklim değişikliği nedeniyle ortalama 2,2 derece artarken bazı bölgelerde bu artış 3,6 dereceyi buldu.

Yaz mevsiminde sıcaklığa bağlı ölen kişi sayısının yaklaşık 24 bin 400 olarak belirlendi. İklim değişikliğinin sıcaklıkların şiddetini artırmasının ölüm sayısını yaklaşık 16 bin 500 artırdığı hesaplandı.

İklim değişikliğinin, bu yaz sıcaklık kaynaklı ölümlerin yüzde 68'inden sorumlu olduğu ve sıcaklık nedeniyle meydana gelen ölümlerin sayısını normalde meydana gelebilecek sayının üç katından fazlasına çıkardığı ifade edilen araştırmada, ölüm sayısının, sıcaklıkla ilgili çoğu ölümün kayıt altına alınmaması nedeniyle daha yüksek olabileceğine işaret edildi.

En fazla ölüm Roma'da kayıtlara geçti

Araştırmaya göre, iklim değişikliği kaynaklı sıcaklık artışına bağlı en fazla ölüm 4 bin 597 kişi ile İtalya'da kayıtlara geçerken İspanya'da 2 bin 841, Almanya'da 1477, Fransa'da 1444, Birleşik Krallık'ta 1147 kişi aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Şehir bazında en fazla ölüm 835 ile İtalya'nın başkenti Roma'da kaydedilirken bu kenti 630 ölümle Yunanistan'ın başkenti Atina, 409 ölümle Fransa'nın başkenti Paris, 387 ölümle İspanya'nın başkenti Madrid takip etti.

Yaşlılar risk altında

Aşırı sıcaklıkların özellikle Avrupa'nın hızla yaşlanan nüfusu için giderek artan bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulunulan araştırmada, yüksek sıcaklıklara bağlı nedenlerle hayatını kaybedenlerin yaklaşık yüzde 85'ini, yaşları 65'in üzerindeki kişilerin oluşturduğu belirtildi.

Avrupa’nın en hızlı ısınan kıta olarak daha sıcak yazlar yaşamaya devam edeceği vurgulanan araştırmada, bu durumun, yaşlıların hayatını tehlikeye atacağı ve sağlık sistemlerini zorlayacağı kaydedildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) uydu izleme sistemi Copernicus İklim Değişikliği Servisi verilerine göre, Avrupa kıtası bu yaz, kayıtlardaki en sıcak dördüncü yaz mevsimini yaşadı.

