Açık 27.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 17.09.2025 14:12

Küresel Kararlılık Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekne sayısı artıyor

Gazze'ye insani yardım ulaştırmayı hedefleyen Küresel Kararlılık Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekne sayısı artıyor.

Küresel Kararlılık Filosu'na Yunanistan'dan katılacak tekne sayısı artıyor
[Fotograf: AA]

March to Gaza Greece inisiyatifinden yapılan açıklamada, 14 Eylül'de Siros Adası'ndan coşkulu törenle hareket eden "Oksigono" ve "İlektra" gemilerinin ardından Yunanistan'dan 4 teknenin daha filoya katılacağı bildirildi.

Açıklamada, bu yeni teknelerin gelecek günlerde farklı limanlardan hareket edeceği, sefer öncesinde de dayanışma etkinlikleri ve uğurlama törenlerinin düzenleneceği kaydedildi.

Söz konusu teknelerde 26 Yunan ve 20 uluslararası aktivistin yer alacağı belirtilen açıklamada, bu yeni katılımlarla Yunanistan'ın filodaki varlığının güçleneceği, Gazze'ye yönelik uluslararası dayanışmanın daha görünür hale geleceği vurgulandı.

Açıklamada, "Her yeni gemi Gazze'ye nefes, dünyaya umut taşıyor." ifadesi kullanıldı.

Küresel Kararlılık Filosu

Filistin ile dayanışma ve İsrail'in ablukasını kırmak için 50 kadar ülkenin desteğiyle Küresel Kararlılık Filosu (Global Sumud Flotilla) adıyla oluşturulan uluslararası sivil yardım filosuna bağlı tekneler, 31 Ağustos'ta İspanya'nın Barselona kentinden Gazze'ye doğru yola çıkmıştı.

İspanya'dan yola çıkan tekneler, 7 Eylül'de Tunus'a ulaşmaya başlamıştı.

Tunus'ta bulunan Küresel Kararlılık Filosu'na, 8 ve 9 Eylül gecelerinde dron saldırısı düzenlenmişti.

Geçmişte Gazze'ye tek tek gitmeye çalışan gemilere İsrail müdahalelerde bulunmuş, teknelere el koyarak aktivistleri sınır dışı etmişti. Küresel Kararlılık (Sumud) Filosu, şimdiye kadar Gazze'ye doğru yola çıkan en kalabalık filo olma özelliği taşıyor.

Arapça "kararlılık" veya "sarsılmaz azim" anlamlarına gelen Sumud, 1967'deki Altı Gün Savaşı'nın ardından Filistin halkı arasında baskı ve direnişi anlatan bir kavrama dönüştü. Sumud kavramı, Filistinlilerin topraklarında kalması, Filistin kimliğinin ve kültürünün canlı tutulması ile şiddet içermeyen sivil itaatsizlik gibi yollarla işgale direnip alternatif kurumlar inşa etmenin yollarının aranmasını ifade ediyor. Filistin'de zeytin ağacı ve köylü hamile kadın bu kavramı tasvir etmek için kullanılıyor.

ETİKETLER
İsrail'in Gazze Soykırımı Gazze İsrail
Sıradaki Haber
AB Komisyonu İsrail'e yönelik yaptırımların detaylarını açıkladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:26
AB, İsrail'le serbest ticaretin kısmen askıya alınmasını planlıyor
15:16
Tokat'ta makilik alanda yangın
15:22
Sındırgı'da ilk deprem konutlarının temeli yarın atılıyor
14:47
Karadeniz ve Ege Denizi için fırtına uyarısı
15:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğu Kudüs'teki haklarımızdan bir adım geri adım atmayacağız
14:29
YKS Milli Sporcuları Yükseköğretim Programlarına Yerleştirme sonuçları açıklandı
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
Türkiye'nin kuzey ucu Sinop
FOTO FOKUS
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
Gökyüzünün sarsılmaz kanatları SOLOTÜRK ekibi TRT Haber'de
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ