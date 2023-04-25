Avrupa ülkeleri Sudan'dan tahliyeleri sürdürüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Elysee Sarayı'nda düzenlenen Milli Savunma ve Güvenlik Kurulu sırasında, Sudan'daki duruma ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sagittaire isimli operasyon kapsamında Fransa'nın, 209'u Fransız olmak üzere toplam 538 kişiyi tahliye ettiğini ifade eden Macron, tahliye edilenler arasında Afrika ülkeleri vatandaşları da olduğunu kaydetti.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Sudan'daki Fransız Büyükelçiliğinin ikinci bir emre kadar kapalı olacağı belirtilmişti.

Yunanistan'ın tahliye ettiği 17 kişi Atina'ya ulaştı

Yunanistan'ın Sudan'dan tahliye ettiği 17 kişi, Hava Kuvvetlerine ait uçakla başkent Atina'ya ulaştı.

Sudan'daki olaylar sebebiyle bu ülkeden ayrılmak isteyen 13 Yunan vatandaşı ve 4 yabancıyı, Cibuti'den alan Yunan Hava Kuvvetlerine ait C-27 askeri nakliye uçağı, bu sabah başkent Atina'daki Elefsina Askeri Hava Üssü'ne geldi.

Söz konusu kişiler arasında 3 çocuk ve bir yaralının bulunduğu belirtilen haberlerde, tahliye operasyonlarının devam ettiği aktarıldı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Andreas Kaçanyotis ve Yunanistan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros, tahliye edilenleri havaalanında karşıladı.

Kaçanyotis, burada yaptığı açıklamada, yaralı Yunan vatandaşının tedavisinin askeri hastanede yapılacağını belirterek, tahliye operasyonlarında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bir sonraki gelecek grupta başka bir yaralının daha bulunduğunu aktaran Kaçanyotis, "Bundan sonra Avrupa Birliği ile işbirliği içinde tüm Yunanların güvenli bir şekilde anavatanlarına dönebilmeleri için gereken her şeyi yapacağız" dedi.

İngiltere, Sudan'daki İngiliz vatandaşları için tahliye uçuşları başlattı

İngiltere, Sudan'da yaşanan kriz nedeniyle İngiliz vatandaşlarının bu ülkeyi terk etmelerine yardımcı olmak üzere tahliye uçuşları başlattığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bugün itibarıyla İngiliz askeri uçaklarının, üst düzey diplomatların desteğiyle başkent Hartum dışındaki bir havaalanından kalkacağı belirtildi.

Uçuşların, İngiliz pasaportuna sahip olanlara açık olacağı ve önceliğin, çocuklu ailelere, yaşlılara veya sağlık sorunları olan bireylere verileceği kaydedilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Bu aşamada tahliye için uygun olanlarla doğrudan temasa geçeceğiz. İngiliz vatandaşları, çağrılmadıkları sürece havaalanına gitmemelidir. Sudan'daki tüm İngiliz vatandaşlarının güvenliği, en büyük önceliğimiz olmaya devam etmektedir ve herkesi seyahat tavsiyelerimize uymaya devam etmeye çağırıyoruz. Durum halen istikrarsızdır ve tahliye işlemlerini gerçekleştirme kabiliyetimiz kısa sürede değişebilir."

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Sudan'daki şiddet olaylarının ardından ülkedeki diplomatlar ve ailelerinin 23 Nisan'da başkent Hartum'dan tahliye edildiğini açıklamıştı.

Dışişleri Bakanı James Cleverly de önceliklerinin İngiliz vatandaşlarının güvenliği olmaya devam ettiğini vurgulayarak, hem Sudan'daki çatışmaların sona ermesi hem de ülkedeki İngilizlere gerekli desteğin verilmesi için gece gündüz çalıştıklarını söylemişti.

Sudan'da yaşayan 4 bin İngiliz vatandaşının tahliye edilmemesine ise ülkede yaşayanlar ve onların ülke dışındaki aileleri tepki göstermişti.

​​​​​​​Sudan'dan 31 Bulgaristan vatandaşı tahliye başvurusunda bulundu

Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Sudan'da ikamet eden Bulgar vatandaşı 31 kişinin tahliye edilmek üzere başvuruda bulunduğunu tahliye çalışmalarının hızla yürütüldüğünü bildirdi.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA), Sudan'daki çatışmalarda şimdiye kadar en az 459 kişinin yaşamını kaybettiğini, 4 bin 72 kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

HDK, bayramın ilk gününden itibaren 72 saatlik "insani ateşkes" uygulayacaklarını açıklamış, ordu da akşam saatlerinde uluslararası çevrelerin ateşkes çağrısına uyacağını duyurmuştu.