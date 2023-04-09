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Dünya
TRT Haber 09.04.2023 00:05

Avrupa terör örgütü PKK'nın provokatif eylemlerine sessiz

Gözler terör örgütünün Avrupa'daki varlığında... Gençleri kandırıp terör örgütüne katan, destekçilerinden milyonlarca euro haraç toplayan PKK artık Avrupa için de sorun olmaya başladı. Hem eylemleriyle hem de varlıklarıyla, bazı ülkelerde "toplumsal bir sorun" haline gelen terör örgütü, İsveç için ise "uluslararası sorunun" parçası oldu.

Avrupa terör örgütü PKK'nın provokatif eylemlerine sessiz
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Bazen terör örgütünün paçavralarıyla sokakları yakıp yıktılar, bazen polisle çatışıp ortalığı ateşe verdiler. Buna rağmen senatoda ağırlandılar, sözde onur madalyası ile ödüllendirildiler. 

Fransa'daki PKK varlığı, 11 terör örgütü destekçisinin hafta içinde başlayan davasıyla yeniden gündemde.

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Terör örgütü mensuplarının Avrupa'daki Kürt toplumunu harekete geçirmek için gizli hücreler oluşturdukları tespit edildi.

Ayrıca, yetkili mercilerin terör örgütüne ait sözde derneklerin düzenlediği etkinliklere izin verdiği de ortaya çıktı. Zanlılar "terörü finanse etme, şantaj, haraç alma ve zorla eleman toplama" suçlarından yargılanıyor.

İsveç beklemede

Terör örgütünün varlığı, İsveç için de sıkıntılı konulardan.

Rusya Ukrayna savaşı sonrası kendi güvenliği için NATO'ya girmek isteyen İsveç, Türkiye'nin istediği adımları henüz atmadığı için beklemede. Ülkedeki PKK'lıları üçlü mutabakata karşın iade etmedi.

Terör örgütünü finanse ettiği de ortaya çıkan İsveç, Finlandiya'nın NATO üyeliğini uzaktan izlemekle yetindi.

Almanya'da Türk derneklerine saldırıyor, haraç topluyorlar

En çok terör örgütü PKK yandaşının yaşadığı ülke, Almanya.

14 bin 500 terör örgütü destekçisi, zaman zaman Türk dernek ve kurumlarına saldırıyor, Almanya'daki Türk konsoloslukları önünde gösteriler düzenliyor. 

Yandaşları ise ülkede haraç topluyor, gençleri dernek adı altında götürdükleri örgüt yuvalarından dağa kaçırıyor. 

Almanya'da terör örgütünün kaçırdığı Nilüfer T. annesi Maide T.'nin yıllardır devam eden mücadelesine rağmen bulunamadı.

Almanya PKK'yı, 1993'ten itibaren terör örgütü olarak kabul ediyor.

İngiltere, Belçika, Danimarka, Avusturya...

İngiltere'de de, terör örgütü PKK'ya ait sembolleri taşımak yasak. 

Ancak düzenlenen yürüyüşlerde örgüte ait paçavralar taşındığında, İngiltere polisi sadece eşlik etmekle yetiniyor.

Belçika, Danimarka ve Avusturya'da da terör örgütü yandaşlarının faaliyet gösterdiği ülkeler arasında.

Son dönemde gerek eylemleri gerek şiddete varan gösterileriyle Avrupa ülkelerini zora sokan terör örgütünün, kıta için oluşturduğu tehlike giderek büyüyor.

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İsveç PKK/YPG İngiltere Almanya Fransa Terör Örgütü Danimarka Belçika Avusturya
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