Avrupa Birliği üyelik sistemi değişiyor mu? Dört tür üyelik seviyesi...

Teklif, İngiltere muhalefet lideri Keir Starmer'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a, gelecek yıl yapılması planlanan ulusal seçimlerde iktidara gelmesi halinde iki ülke arasında "daha da güçlü" bir ilişki kurmak istediğini söylemesinin ardından geldi.

Ukrayna savaşının genişleme ihtimaliyle birlikte AB liderliği, üye sayısını 27'den 36'ya kadar çıkarabilecek bloğun şekli hakkında acilen düşünmeye başlama ihtiyacını kabul etti.

Fransa ve Almanya tarafından Salı günü sunulan bir raporda, AB kurumlarına 2030 yılına kadar Ukrayna gibi yeni üyeleri kabul etmeye hazır olmaları için bir dizi reform yapmaları çağrısında bulunuldu.

Brüksel'in onlarca yıldır en büyük genişleme dalgasını değerlendirdiği bu dönemde, Avrupa'dan uzmanlar, bloğun çalışma şeklini kolaylaştırmayı amaçlayan öneriler hazırladı.

Rapor, Alman veya Fransızların resmi tutumlarını temsil etmiyor, ancak 46 Avrupa ülkesinin katılacağı zirvelerdeki tartışmalara ve 27 AB liderinin Ekim ayında İspanya'nın Granada kentinde birbirini takip eden günlerde yapacağı gayri resmi toplantılara katkı sağlayacak.

Önerilerden biri, "Euro Bölgesi ve Schengen bölgesi gibi alanlarda derin entegrasyona" sahip ülkelerden oluşan bir yakın çevre de dahil olmak üzere farklı derecelerde üyelik sunmak.

Bir sonraki daire, tek pazara katılan üçüncü bir "ortak üye" dairesi ile mevcut AB'den oluşacak.

Bu daire, Avrupa Ekonomik Alanı'nda yer alan ve ticaret bloğuna erişimi olan Norveç gibi ülkeleri de içerebilecek.

Dördüncü daire, İngiltere gibi ülkeler için bir alan olacak ve “AB hukukuna bağlı kalmadan siyasi iş birliğini” içerebilecek.

Gelecek ay İspanya'da bir araya gelecek olan 46 Avrupalı ​​lider, halihazırda İngiltere'nin yanı sıra İzlanda, Sırbistan, Kosova, Gürcistan ve Moldova gibi diğer AB üyesi olmayan üyeleri de içeren yeni kurulan Avrupa Siyasi Topluluğunun bir parçası.

Raporda, "Hükümetler, uygun kurumsal reformlar olmadan daha fazla genişlemenin, AB'nin karar almasını imkansız olmasa da daha da zorlaştıracağını kabul etti" denildi.

Lührmann, raporun Salı günü Brüksel'de düzenlenen AB Avrupa işleri bakanları toplantısında "çok olumlu" karşılandığını söyledi.



