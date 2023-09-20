Kreşte çocukların uyku minderinden 500 bin kişi öldürebilecek uyuşturucu çıktı

Sadece bir haftadır kreşte kalan Nicholas Dominici, Cuma günü aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti.

Diğer üç çocuk ise Bronx'taki kreşte güçlü narkotik maddeye maruz kaldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

İki kişi hakkında uyuşturucu komplosu ve cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

Polis, yaşları sekiz ay ile iki yaş arasında değişen çocukların kreşte fentanil soluduklarına inanıyor.

Üç çocuğa, opioid doz aşımını tersine çevirmek için kullanılan bir acil durum ilacı olan Narcan verildi.

New York Polis Departmanı baş dedektifi Joseph Kenny Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kreşte yapılan aramada "çocukların daha önce uyuduğu minderin altında" bir kilo fentanil bulunduğunu söyledi.

Arama ekiplerinin ayrıca kilolarca uyuşturucuyu paketlemek için kullanılan üç pres bulduğu açıklandı.

Polis, kreşte bulunan uyuşturucunun 500 bin kişiyi öldürebileceğini söyledi.

Eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir ağrı kesici olan fentanil, ABD'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki artıştan sorumlu tutuluyor.

