Açık 14.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
BBC 20.09.2023 06:27

Kreşte çocukların uyku minderinden 500 bin kişi öldürebilecek uyuşturucu çıktı

Polis, New York’taki bir çocuk yuvasında uyku minderinin altında bir kilogram fentanil bulunduğunu, bir çocuğun öldüğünü, diğer üç çocuğun da hastaneye kaldırıldığını söyledi.

Kreşte çocukların uyku minderinden 500 bin kişi öldürebilecek uyuşturucu çıktı
[Reuters (Arşiv)]

Sadece bir haftadır kreşte kalan Nicholas Dominici, Cuma günü aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti.

Diğer üç çocuk ise Bronx'taki kreşte güçlü narkotik maddeye maruz kaldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

İki kişi hakkında uyuşturucu komplosu ve cinayet suçlamasıyla dava açıldı.

Polis, yaşları sekiz ay ile iki yaş arasında değişen çocukların kreşte fentanil soluduklarına inanıyor.

Üç çocuğa, opioid doz aşımını tersine çevirmek için kullanılan bir acil durum ilacı olan Narcan verildi.

New York Polis Departmanı baş dedektifi Joseph Kenny Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kreşte yapılan aramada "çocukların daha önce uyuduğu minderin altında" bir kilo fentanil bulunduğunu söyledi.

Arama ekiplerinin ayrıca kilolarca uyuşturucuyu paketlemek için kullanılan üç pres bulduğu açıklandı.

Polis, kreşte bulunan uyuşturucunun 500 bin kişiyi öldürebileceğini söyledi.

Eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir ağrı kesici olan fentanil, ABD'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki artıştan sorumlu tutuluyor.
 

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
Papa: Dünya 1962'deki Küba Füze Krizi'nde olduğu gibi nükleer savaşın eşiğinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:49
İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskınlarında öldürdükleri Filistinli sayısı 5'e yükseldi
07:39
Ters yöne giren otomobil minibüsle kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı
07:28
Google'ın yapay zekası hastalığa neden olan genleri bulacak
07:17
Elon Musk'un Neuralink'i beyin implantı için insan denemesine başlıyor
07:08
Avrupa Birliği üyelik sistemi değişiyor mu? Dört tür üyelik seviyesi...
06:55
Amasya'da mera yangını
Ermenistan'da olaylı gece: Hükümet binası sarıldı
Ermenistan'da olaylı gece: Hükümet binası sarıldı
FOTO FOKUS
İstanbul'da 'Buğday Tanesi'ne özel gösterim
İstanbul'da 'Buğday Tanesi'ne özel gösterim
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ