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Dünya
Russian Today 20.09.2023 06:38

Rusya'daki mağazalar yeni Call of Duty oyununu boykot edecek

Rusya'daki elektronik mağazaları, Rus karakterlere yönelik şiddet nedeniyle Call of Duty oyununu satmamaya karar verdi.

Rusya'daki mağazalar yeni Call of Duty oyununu boykot edecek

RBC haber ajansının haberine göre perakendeciler M.Video – Eldorado, DNS, Buka ve EMSI, en azından oyunun son versiyonunu görene kadar oyunu dağıtmamayı tercih edecek.

DNS'den bir yetkili, "Bu oyunun Rus vatandaşlarına karşı şiddet içerme ihtimali çok yüksek; bu da ülkenin nefret söylemi yasalarının ihlali olarak görülebilir" dedi.

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Buka ve EMSI'nin temsilcileri de benzer şekilde, oyunu dünya çapında piyasaya sürülmesi sırasında satmaktan kaçınacaklarını ve ancak oyunun gerçek içeriği yasaları ihlal etmediği takdirde fikirlerini değiştireceklerini söylediler.

Buka'nın bir temsilcisi, daha önceki basında çıkan haberlere dayanarak RBC'ye "Bu tür içeriğin olasılığı oldukça yüksek" dedi.

Rusya Video Oyunları Dağıtıcıları ve İthalatçıları Birliği Başkanı Yasha Haddaji, haber ajansına oyunun pazarlama kampanyasında bir Rus karakterinin kötü adam olarak tasvir edildiğini söyledi.

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“Oyun bir Rus vatandaşına karşı şiddete çağrılar içeriyor. Bunun kabul edilemez olduğuna inanıyoruz," dedi 

Modern Warfare III'ün geçen ay yayınlanan fragmanı, oyunun ana düşmanı Vladimir Makarov'a odaklanıyor.

Geçmişte başka Rus kötü adamların da yer aldığı seri, ilk olarak 2009 yılında tartışmalara yol açmıştı.

Moskova'nın Ukrayna'da Şubat 2022'de başlattığı saldırının ardından çok sayıda tanınmış yabancı video oyunu yayıncısı Rusya'dan ayrıldı.

Şirketler ve pazar yerleri Rusya'da dijital satışları yasaklarken, ülkedeki mağazalar oyunların fiziksel kopyalarını satmaya devam ediyor. 

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