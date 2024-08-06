Avrupa Birliği, Ukrayna'ya 4,2 milyar euro destek hazırlığı

AB Konseyi, Ukrayna'ya sağlanacak toplam 50 milyar euroluk mali destek kapsamında ilk düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

AB'nin fonla Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını ve kamu yönetimini destekleyeceği ifade edilen açıklamaya göre, Ukrayna fondan faydalanması için gerekli olan mali yönetim, devlete ait işletmeler, iş ortamını ve enerji gibi alanlardaki şartları ve reformları yerine getirdi.

Açıklamada, Ukrayna Fonu'nun 1 Mart tarihinde yürürlüğe girdiği anımsatılarak, bununla ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar euroluk istikrarlı finansman sağlanmasını öngördüğü aktarıldı.

Ukrayna'ya fon kapsamında şimdiye kadar köprü finansmanı yoluyla 6 milyar euro sağlandığı kaydedilen açıklamaya göre, ülkeye ayrıca ön finansman olarak 1,89 milyar euro gönderildi.