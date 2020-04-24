2021-2027 yılları arasında kullanılacak bütçe 27 üye ülkenin liderlerinin dört saatlik görüşmesi sonucunda kabul edildi.

AB'nin tüm ekonomik faaliyetinin yüzde 1'ine denk gelen bütçe uzun zamandır üye ülkeler arasında tartışmalara neden oluyordu.

Her ne kadar İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bu anlaşma için "büyük mesafe" katedildiğini söylese de bütçenin genişletilmesi kolay olmayacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bütçenin bağışlarla mı yoksa borç üzerinden mi oluşturulacağı konusunda görüş ayrılıklarının sürdüğünü söyledi.

Macron "İçtenlikle söylüyorum ki Avrupa'nın borç alarak diğer ülkelere borç vermesi beklentilerimizi karşılamayacak" dedi. Macron bu durumun zaten büyük miktarda borç altında olan İtalya, Belçika ve Yunanistan gibi ülkelerin yükünü daha da artıracağını dile getirdi.

Avrupa'da sınırların kapatılmasına ve ülkelerin tıbbi ekipmanlar için birbirlerine düşmesine neden olan koronavirüs salgını nedeniyle ağır bir ekonomik kriz yaşanıyor.

Yetkililer ve diplomatlar Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'nin salgın nedeniyle Euro Bölgesi ekonomik çıktısının yüzde 5 ila yüzde 15 arasında azalacağını söylediğini ifade ettiler.

Euro bölgesi için 2020 yılı ekonomik küçülme tahmini yüzde 5.4 olarak açıklanırken bu rakam 1999 yılında ortak para biriminin açıklanmasından bu yana açıklanan en yüksek rakam durumunda. Bu tahmin yine de IMF'nin yüzde 7.5'lik düşüş tahmininden daha iyi durumda.