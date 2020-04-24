COVID-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde toplam vaka sayısı 2 milyon 725 bin 920'ye ulaştı.

En çok vaka görülen ülke 886 bin 709 ile ABD oldu. Bu ülkeyi 213 bin 24 vakayla İspanya, 189 bin 973 ile İtalya, 158 bin 183 ile Fransa, 153 bin 129 ile Almanya ve 138 bin 78 ile İngiltere izledi.

Salgının ortaya çıktığı Çin ana karasında ise 82 bin 804 vaka kayda geçti.