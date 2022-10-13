Avrupa Birliği’nin en üst düzey yargı organı olan Avrupa Adalet Divanı, Belçika'da başörtüsünden dolayı staja başlatılmayan kadınla ilgili davayı karara bağladı.

L.F. sosyal konutları yöneten bir şirkete staj başvurusunda bulundu ancak başvurusu başörtüsü nedeniyle reddedildi.

"Ofislerde kep, şapka veya başörtüsü takmaya izin verilmediğini" belirten şirkette staj yapamayan kadın konuyu 2018 yılında mahkemeye taşıdı.

Adalet Divanı'ndan skandal karar

Dava, sonunda Avrupa Adalet Divanında görüşüldü.

Mahkemeden "AB ülkelerinde işveren, çalışanlara başörtüsü takmayı yasaklayabilir" kararı çıktı.

Mahkemeye göre, tarafsızlık politikasının çalışma mevzuatında yer alması durumunda bir işveren, çalışanlarına başörtüsü takmayı yasaklayabilir.

Avrupa Adalet Divanı, Temmuz ayında da Almanya'dan gelen bir başvuruda benzer karar almış, şirketlerin, bazı koşullar altında çalışanlarının başörtü takmasına yasak getirebileceğine hükmetmişti.