Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 156 artarak bin 251'e çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 4 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 32'ye ulaştığı, 25 hastanın da iyileştiği ifade edildi.

Moldova'da ölenlerin sayısı 14'e yükseldi

Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, COVID-19 kaynaklı ölüm sayısının 14'e ulaştığını bildirdi. Moldova Başbakanı İon Kiku da vakaların 215'nin sağlık personeli olduğunu kaydetti.

COVID-19 nedeniyle 15 Mayıs'a kadar olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği Moldova'da 752 vakanın bulunduğu açıklanmıştı.

Gürcistan'da koronavirüs kaynaklı 2'nci ölüm

Gürcistan hükümetinin COVID-19 ile ilgili internet sitesinde yayımlanan açıklamada, 1 kişinin daha hayatını kaybettiği ve koronavirüs kaynaklı ölü sayısının 2'ye yükseldiği bildirildi.

Öte yandan 13 kişiye daha koronavirüs tanısı konuldu ve vaka sayısı 170 oldu. Gürcistan'da bugüne kadar 36 kişi iyileşmişti.

Özbekistan vaka sayısı 298

Özbekistan'da da 35 yeni vaka tespit edildi ve toplam vaka sayısı 298 oldu.

Kazakistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, vaka sayısının 21 artarak 551'e yükseldiği belirtildi. Ülkede salgın nedeniyle 5 kişi hayatını kaybetmiş, 36 kişi iyileşmişti.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, 3 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 147 olduğu bildirildi.

Tedavisi devam eden hastalardan 5'i yoğun bakımda. Daha önce 1 kişinin yaşamını yitirdiği Kırgızistan'da bin 450 kişi gözetim altında tutuluyor.

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 kişide daha koronavirüs tespit edildi ve vaka sayısı 822 oldu. Vakalardan 7'si yaşamını yitirmiş, 57'si iyileşmişti.

Rusya'da 198 bin kişi gözetim altında

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotr ebnadzor) da ülkede 198 binden fazla kişinin salgın şüphesiyle gözetim altında tutulduğunu bildirdi.