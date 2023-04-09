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Dünya
AA 09.04.2023 17:34

Atina'da maskeli grup, polise saldırdı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da, yüzleri maskeli bir grubun nöbet tutan polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli ile saldırmaları sonucu bir polis yaralandı.

Atina'da maskeli grup, polise saldırdı
[Temsili fotoğraf: Reuters]

Ulusal basında yer alan haberlere göre, olay, sabahın erken saatlerinde başkent Atina'nın Eksarhia semtinde meydana geldi.

Yüzleri maskeli bir grubun nöbet tutan polis ekiplerine taş ve molotofkokteyli ile saldırdığı bilgisine yer verilen haberlere göre, olaylarda bir polis yaralandı. 

Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Atina'nın Zografu semtinde cuma akşamı da yüzleri maskeli bir grup, polis ekiplerine molotofkokteyli ile saldırmış, çıkan olaylarda park halindeki bir aracın yakıldığı kaydedilmişti.

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