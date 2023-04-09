Çin'den Tayvan'a saldırı simülasyonu

Global Times'ın haberine göre, Çin Halk Kurtuluş Ordusunun (ÇHKO) Tayvan'ın bulunduğu bölgeden sorumlu Doğu Cephesi Komutanlığı, kara, hava, deniz ve roket kuvvetleri unsurlarının katıldığı askeri tatbikatı sürdürdü.

"Müşterek Kılıç" adı verilen askeri tatbikatın ikinci gününde, kara, hava ve denizdeki farklı harp vasıtaları ile Ada ve çevresindeki sularda "talim hedeflerine" nokta atış simülasyonları yapıldı.

Dün başlayan tatbikata kara kuvvetlerine bağlı roket bataryaları, deniz kuvvetlerine bağlı savaş gemileri, karada konuşlu gemi savar sistemleri, hava kuvvetlerine bağlı savaş jetleri, keşif ve erken uyarı uçakları ile roket kuvvetlerine bağlı güdümlü füze sistemlerini kontrol eden birlikler katılıyor.

Doğu Cephesi Komutanlığı, sosyal medya hesabında, saldırı simülasyonlarını tasvir eden bilgisayar animasyonu yayımladı. Animasyonda karada konvansiyonel mobil füze bataryalarının yanı sıra daha geride uzun menzilli roket sistemlerinin konuşlandırıldığı, Tayvan Boğazı'ndaki savaş uçakları ve gemiler ile birlikte farklı yönlerden Ada'yı hedef aldığı gözlendi.

Askeri gözlemciler Çin ordusunun ilk kez Tayvan ve çevresindeki sulardaki hedefleri, "talim hedefi" olarak tanımladığının altını çizdi.

Gazeteye konuşan Çin Askeri Bilimler Akademisi araştırmacısı Cao Şiaocuo, Tayvan Adası'ndaki belirli binaların, askeri tesislerin ve mobil askeri unsurların anahtar hedefler olarak konumlandırıldığını ifade etti.

Üç gün sürecek tatbikatın "Çin silahlı kuvvetlerinin eş zamanlı olarak adayı çevreleyip her yönden baskı altına alarak deniz, hava ve enformasyon kontrolünü ele geçirmesini amaçladığı" bildirilmişti.

70 hava aracı ve 11 gemi Ada çevresinde görüldü

Tayvan Savunma Bakanlığı, gün içinde Ada çevresinde Çin'e ait 70 askeri hava aracı ve 11 savaş gemisinin tespit edildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, 70 hava aracından 35'inin, Tayvan Boğazı'nda tarafların etki alanlarını sınırladığı varsayılan hava ve deniz hattını geçtiği ve Tayvan'ın "Hava Savunma Tanımlama Bölgesi" (ADIZ) ilan ettiği sahada uçtuğu bilgisi verildi.

Bakanlık, dün de 71 hava aracı ve 9 geminin Ada çevresinde görüldüğünü duyurmuştu. Uçuşların ve gemi devriyelerinin, askeri tatbikata bağlı icra edildiği tahmin ediliyor.

Tsai'nin ziyaretleri

Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın lideri Tsai, Orta Amerika ülkeleri Guatemala ve Belize'yi ziyaretleri öncesinde ve sonrasında ABD'ye "transit geçiş" gerekçesiyle gayriresmi ziyaretlerde bulunmuştu.

Tayvan lideri, 30 Mart'ta New York şehrinde Hudson Enstitüsü tarafından düzenlenen toplantıya katılmış, 5 Nisan'da da California eyaletinin Simi Valley şehrinde ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ve partiler arası Kongre heyetiyle görüşmüştü.

Pekin yönetimi, ziyaret nedeniyle ABD'yi protesto ederken Tsai'nin temaslarına aracılık eden iki kuruluşa ve yöneticilerine yaptırım uygulayacağını bildirmişti.

Pelosi'nin ziyareti de askeri gerilime sebep olmuştu

ABD'nin önceki Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin Ağustos 2022'de Tayvan'a yaptığı ziyaret, Washington ile Pekin arasında krize yol açmıştı. Çin ordusu, ziyaretin ardından Ada çevresinde fiili abluka oluşturan askeri tatbikatlar düzenlerken, gerçek silah ve mühimmatın kullanıldığı tatbikatlarda Çin ana karasından ateşlenen güdümlü füzeler, Tayvan yakınlarındaki sulara düşmüştü.

Çin, ziyaretin ardından Tayvan çevresindeki uçak ve gemi devriyelerini artırarak Tayvan Boğazı'nı ayıran itibari "orta çizgi"yi geçtiği uçuşları düzenli hale getirmişti.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık hala devam ediyor.

Pekin, "Tek Çin" ilkesini vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkileri kesmesini şart koşuyor.