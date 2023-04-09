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Dünya
AA 09.04.2023 16:13

Hindistan'ın kaplan nüfusu 2022 yılında 3 binin üzerine çıktı

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, 50 yıl önce hayata geçirilen "Proje Kaplan" kapsamında 2022 yılında ülkedeki kaplan nüfusunun 3 bin 167'ye çıktığını duyurdu.

Hindistan'ın kaplan nüfusu 2022 yılında 3 binin üzerine çıktı
[Fotograf: AFP]

Hindistan Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Modi, Karnataka eyaletindeki Mysuru şehrinde aslan, kaplan, leopar, kar leoparı, puma, jaguar ve çitaların oluşturduğu büyük kedi popülasyonunun korunması için çalışmalar yürütecek "Uluslararası Büyük Kediler Birliği’nin" (IBCA) açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta ülkedeki kaplan nüfusuna ilişkin güncel verileri paylaşan Modi, 50 yıl önce başlatılan “Proje Kaplan” inisiyatifinin başarısına değindi.

Başbakan Modi, 2006 yılında 1411, 2010 yılında 1706, 2014 yılında 2 bin 226, 2018 yılında 2 bin 967 olan kaplanların sayısının 2022 itibarıyla 3 bin 167’ye çıktığını belirtti.

Hindistan’ın dünya kaplan nüfusunun yüzde 75’ine ev sahipliği yaptığına dikkati çeken Modi, projenin başarısının yalnızca Hindistan için değil tüm dünya için gurur kaynağı olduğunu vurguladı.

Hindistan'da yerli halklar, bir dönem yaşam yerleri olan ormanların "Proje Kaplan" kapsamında koruma alanına çevrilmesine tepki gösteriyor.

Kaplan rezervlerini korumak için yüzyıllardır yaşadıkları topraklardan zorunlu şekilde tahliye edilen kabileler, atalarından kalan topraklardan çıkarılmalarını insan hakları ihlali olarak görüyor.

24 Nisan’da Karnataka eyaletinde bulunan ve kaplan rezervi olarak bilinen Nagarhole Ulusal Parkı'nda bir araya gelen 46 köyden farklı kabilelerin üyeleri hükümeti protesto etmişti.

Yerli halk, "Nagahole ormanları atalarımıza aittir. Hayvanlar ve ormanlar bizim, ailemizin bir parçasıdır." sloganları atmıştı.

1973 yılında hayata geçirilen projeyle o dönem 9 olan kaplan rezervlerinin sayısı 53'e çıkarılarak koruma altına alınmıştı.

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