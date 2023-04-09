Çok Bulutlu 13.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.04.2023 14:32

Ürdün: Filistin topraklarındaki gerilimin sorumlusu İsrail hükümeti

Ürdün, işgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'daki gerilimden İsrail hükümetini sorumlu tuttu.

Ürdün: Filistin topraklarındaki gerilimin sorumlusu İsrail hükümeti
[Fotograf: AFP]

Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail polisi korumasında Mescid-i Aksa'ya düzenlenen yoğun baskınlar kınandı. Açıklamada, söz konusu baskınların Mescid-i Aksa'nın tarihi ve hukuki statüsünü ihlal ettiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sinan el-Mecali, Mescid-i Aksa'nın 144 dönümlük alanıyla sadece Müslümanların ibadet ettiği bir mekan olduğunun altını çizdi.

Kutsal mekanın Ürdün Vakıflar, İslami İşler ve Mukaddesat Bakanlığına bağlı Kudüs İslami Vakıflar İdaresinin himayesinde olduğunu hatırlatan Mecali, İsrail'in saldırılarına son vermesi halinde, Vakıflar İdaresi'nin Mescid-i Aksa'da düzeni üstlenme ve güvenliği sağlamaya muktedir, tek kurum olduğuna işaret etti.

İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara ait
İslam İşbirliği Teşkilatı: Mescid-i Aksa her bir karışıyla sadece Müslümanlara ait

Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları kınayan Mecali, "Kudüs'te ve işgal altındaki tüm Filistin topraklarında yaşanan tırmanışın sorumluluğu İsrail hükümetindedir. İsrail hükümeti, bu mübarek günlerde Mescid-i Aksa'ya baskınlarına ve namaz kılanlara zorluk çıkarmaya son vermemesi üzerine büyüyecek gerilimin de sorumlusudur." ifadeleri kullandı.

İsrail'in Kudüs'te işgalci güç olarak uluslararası hukuka bağlı yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğini belirten Mecali, Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve diğer mukaddes mekanlara yönelik ihlallerden sakınılması uyarısı yaptı.

Eski İsrail Başbakanı Lapid'den Ben-Gvir'e tepki: Tek isteği Orta Doğu'yu ateşe vermek
Eski İsrail Başbakanı Lapid'den Ben-Gvir'e tepki: Tek isteği Orta Doğu'yu ateşe vermek

Aksa'ya baskın çağrıları

Fanatik Yahudiler, 5-13 Nisan'daki Hamursuz (Fısıh) Bayramı sırasında Aksa'ya yönelik baskın çağrılarını artırmıştı.

Bu dönemde baskın bekleyen Filistinliler ise ramazan ayında Müslümanlara Mescid-i Aksa'da itikaf çağrısında bulunmuştu.

Fanatik Yahudi 15 haham da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'e mektup yazmıştı.

Mektupta, Netanyahu ve Ben-Gvir'den Yahudi yerleşimcilerin Hamursuz Bayramı'nda Mescid-i Aksa'da kurban kesmeleri için izin verilmesini isteyen hahamlar, kurban kesmeyi başaranlara 5 bin 500 dolar değerinde ödül verilmesini önermişti.

ETİKETLER
Mescid-i Aksa Ürdün İsrail
Sıradaki Haber
İsrail, Harem-i İbrahim Camii'ni Müslümanlara kapattı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:31
Çin'den Tayvan'a saldırı simülasyonu
16:15
Hindistan'ın kaplan nüfusu 2022 yılında 3 binin üzerine çıktı
16:54
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor
16:08
YDS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
16:13
İspanya'nın kuzeyindeki orman yangınları 3 haftadır sürüyor
16:04
Hindistan'ın bazı eyaletlerinde COVID-19 nedeniyle maske zorunluluğu geri getirildi
Afyonkarahisar'ın yeni müzesi açılış için gün sayıyor
Afyonkarahisar'ın yeni müzesi açılış için gün sayıyor
FOTO FOKUS
İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
İMECE 11 Nisan'da uzaydaki yörüngesine fırlatılacak
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ