Atina'da avukatlar Netanyahu hakkındaki tutuklama emrinin uygulanması için inisiyatif alacak

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Atina Barosuna bağlı avukatlardan oluşan "Atina Avukatları Alternatif Müdahalesi" isimli grup, Filistin ve Lübnan'dan da konuşmacıların katılımıyla bir etkinlik düzenledi.

"Soykırımdan, işgalin sonuna" başlıklı etkinlikte, Gazze'de yaşanan zorluklara dikkat çekildi.

Etkinlikte, Filistin'de yaşananların büyük bir tarihi öneme sahip olduğu ve Gazze'nin yıllardır dev bir cezaevi gibi olduğu belirtildi.

Avukatlar etkinlikte, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrinin, Yunanistan'a gelmeleri halinde uygulanması yönünde inisiyatif başlatacaklarını söyledi.