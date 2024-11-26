Çok Bulutlu 3.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.11.2024 14:19

Kremlin: Ukrayna'ya nükleer silah verme teklifi sorumluluktan uzak ve aşırıcılık içeriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya nükleer silah verme yönündeki teklifin sorumluluktan uzak bir tutum olduğunu ve aşırıcılık içerdiğini söyledi.

Kremlin: Ukrayna'ya nükleer silah verme teklifi sorumluluktan uzak ve aşırıcılık içeriyor

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair açıklamalarda bulundu.

The New York Times'ın "bazı ABD ve Avrupa ülke yetkililerinin Ukrayna'ya nükleer silah vermeyi teklif ettiği" yönündeki haberini değerlendiren Peskov, "Gerginliği artırmayı amaçlayan en kışkırtıcı çizgide bile aşırıcılık kanadı var. Bu görüş de aşırıcılık unsurunu içeriyor. Bu, gerçeği iyi anlayamayan, bu tür açıklamaları yaparken zerre kadar sorumluluk hissetmeyen şahısların sorumsuzca fikir üretmesi" dedi.

Peskov, bu tür tekliflerin ismini belirtmeyen şahıslar tarafından yapıldığına dikkati çekti.

ABD'de gitmek üzere olan yönetimin gerginliği artırmaya devam ettiğini belirten Peskov, bunun endişe verici olduğunu söyledi.

Rusya'nın geçen hafta, Ukrayna'nın askeri ve sanayi kompleksi tesislerinden birine saldırması esnasında, savaş koşullarında, nükleer olmayan hipersonik ekipmanlarla donatılmış "Oreşnik" isimli balistik füzenin kullanıldığını anımsatan Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konuyla ilgili yaptığı açıklamaların Batı tarafından dikkate alındığı umudunu paylaştı.

"Taliban ile temasların sürdürülmesi önemli"

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'na Afganistan yönetimindeki Taliban'ın da terör listesinden çıkarılmasını sağlayacak tasarının sunulmasıyla ilgili soruyu yanıtlayan Peskov, bu konuda ileride alınacak kararı bildireceklerini belirtti.

Taliban'ın Afganistan'da yönetimde bulunduğuna dikkati çeken Peskov, Taliban ile temasların sürdürülmesinin önemine işaret etti.

ETİKETLER
Kremlin Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 1410 Filistinli aile nüfustan silindi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:05
Bakan Tunç: Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz
15:02
Depremzedelerden boşalan konteynerler kaldırılıyor
14:55
Danimarka'dan iade edilen heykel başı yaklaşık 60 yıl sonra yurda dönüyor
14:54
Rize, Artvin ve Ardahan için kuvvetli kar uyarısı
14:43
Numan Kurtulmuş: İsrail sonunun yaklaştığını görmektedir
14:53
Fatih Karahan, Bankalar Birliği yönetimi ile bir araya geldi
Son yağışlar kuraklığın etkisiyle su seviyesi azalan Sapanca Gölü'ne yaradı
Son yağışlar kuraklığın etkisiyle su seviyesi azalan Sapanca Gölü'ne yaradı
FOTO FOKUS
Jandarmanın sahadaki yardımcısı: Hassas burunlu kadavra köpekleri
Jandarmanın sahadaki yardımcısı: Hassas burunlu kadavra köpekleri
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ