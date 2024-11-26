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Dünya
AA 26.11.2024 13:44

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk, 16 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli kentlerine düzenlediği baskınlarda ikisi çocuk, 16 Filistinliyi gözaltına aldı.

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da ikisi çocuk, 16 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan ortak açıklamada, İsrail askerlerinin Batı Şeria'da Filistinlilerin evlerine baskınlarını sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun dün akşamdan bu yana Ramallah, Beytüllahim, Kudüs ve El Halil kentlerine baskınlar düzenlediği aktarıldı.

İsrail askerlerinin baskınlarda ikisi çocuk ve aralarında eski tutukluların da olduğu 16 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

Baskınlar sırasında ayrıca Filistinlilerin evlerinin tahrip edildiği, alıkonulan kişilerin ve ailelerinin darp ve tehdide maruz kaldığı aktarıldı.

Açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 7 Ekim 2023'ten bu yana gözaltına alınan Filistinlilerin sayısının 11 bin 800'ü geçtiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten beri işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında 167’si çocuk 794 Filistinli hayatını kaybetti.

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