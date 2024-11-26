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Dünya
AA 26.11.2024 12:48

Borrell'den çifte standart uyarısı: Netanyahu kararına uymamak uluslararası hukukun ihlali olur

Borrell, UCM'nin Putin'le ilgili kararını "alkışlayan" AB ülkelerine, Netanyahu kararına uymamayı seçmeleri halinde uluslararası hukuku çiğnemiş olacakları uyarısında bulundu.

Borrell'den çifte standart uyarısı: Netanyahu kararına uymamak uluslararası hukukun ihlali olur
[Fotograf: AA]

Borrell, İtalya'da düzenlenen görevinin sonuna gelmesi nedeniyle katıldığı son G7 toplantısının girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Birçok AB üyesi ülkenin UCM'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama emriyle ilgili rahatsızlıklarını bildirmelerine değinen Borrell, "ABD'nin tamamen farklı bir konumda olduğunu biliyorsunuz, çünkü ABD Roma Statüsü'nün imzacısı değil. Tamam, ABD imzalamadı. Ancak AB'nin tüm üye ülkeleri imzacı. Bu seçim yapabileceğiniz bir şey değil. Mahkeme Putin'e karşı çıktığında alkışlayıp Netanyahu'ya karşı çıktığında sessiz kalamazsınız. Bu, çok fazla eleştirildiğimiz 'çifte standart' konusunun tipik bir örneğidir" diye konuştu.

Borrell, "AB üyesi ülkelerden uluslararası hukuka dair yükümlülüklerini yerine getirmelerini istedim. İster beğenin ister beğenmeyin, UCM herhangi bir ulusal mahkeme kadar güçlü bir mahkemedir ve Avrupalılar UCM'yi desteklemezlerse, o zaman adalet için hiçbir umut kalmayacaktır." değerlendirmesini yaptı.

Bir soru üzerine Borrell, şunları kaydetti:

"Sanırım UCM'nin bir mahkeme olduğunu ve tutuklama emrinin uygulanması gerektiğini, eğer biri bunu yapmazsa bunun uluslararası hukuku ihlal etmek olacağını açıkça ifade ettim. Bu, uluslararası hukuku ihlal etmektir."

Macaristan, Avusturya, Çekya ve Almanya başta olmak üzere bazı ülkeler karardan memnuniyetsizliklerini bildirmiş ve buna uymayabilecekleri yönünde açıklamalar yapmıştı.

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