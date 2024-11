Gazze'de İsrail saldırılarından kaçarak sahile sığınan Filistinlilerin çadırlarını deniz suyu bastı

İsrail'in bir yılı aşkın süredir devam eden şiddetli saldırılarına, açlığa ve susuzluğa maruz kalan, kalacak güvenli yer olmadığı için sürekli yerinden edilen Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler, gün geçtikçe daha fazla hissedilen kış mevsiminde yağmur suları ile sığındıkları sahili döven deniz dalgaları arasında hayat mücadelesi veriyor.

Gazze Şeridi genelinde etkili olan yağışlar İsrail saldırıları sebebiyle yerinden Filistinlilerin çadırlarını su altında bırakırken, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus sahilinde Mevasi bölgesinde kalan Filistinlilerin çadırları da deniz suları altında kaldı.

Sığındıkları sahile kurdukları derme çatma çadırlarda yaşama tutunmaya çalışan Gazzeliler, yoğun yağış ve fırtınalı deniz dalgaları nedeniyle su altında kalan eşyalarını da kaybetti.

Çıplak ellerle çadırlarına dolan suyu boşaltmaya çalışan ve eşyalarını kurtarmaya çalışan Filistinliler, İsrail bombalarından kurtulsalar bile açlık, susuzluk ve soğuk hava yüzünden her gün yeniden öldüklerini ifade etti.

"Suların altında kaldık. Yemek yok, içecek suyumuz bile yok"

Deyr el-Belah sahiline kurdukları çadırı deniz suyu basan Filistinli Sami Ebu Rukbe, "Çocuklarımla birlikte beş kişilik bir aileyiz. Gazze kent merkezinden göç ettik. Durumumuz çok kötü. Yemek dahil hiçbir şey yok. Zorla yerimizden edildik şimdi bu şekilde ortadayız" dedi.

Ebu Rukbe, "Suların altında kaldık. Yemek yok, içecek suyumuz bile yok" ifadelerini kullandı.

"İçinde bulunduğumuz acıları Allah'tan başka kimse bilmez"

Çadırını deniz suyu basan Filistinli bir kadın da, "İçinde bulunduğumuz acıları Allah'tan başka kimse bilmez. Çok acılar çekiyoruz. Yemek yok, içecek yok, rahat uyku yok. Hiçbir rahatlık yok. Kış gelmesiyle acılarımız katlandı" diye konuştu.

Filistinli kadın, "Gördüğünüz gibi kaldığımız çadırın her tarafı parçalanmış durumda. Üç çocuğum var. Eşimle birlikte beş kişiyiz. Çocuklar gece boyu hep rahatsız ve sızlıyor. Çatırda sünger ya da üzerine oturacak, yatacak hiçbir şey yok" dedi.

"Örtünmek için elimizde bir şey yok"

Filistinli yaşlı bir adam, "Durumu görüyorsunuz. Çadırların durumu ortada. Hiçbir şey yok. Kış gelince durum daha da ağırlaştı. Dört kez yerimizden edildik. Fırtınalar, deniz dalgaları, çadırlar... Kışın gelmesiyle çok zor durumda kaldık" ifadelerini kullandı.

Eşinin ve bir kızının engelli olduğunu belirten Filistinli adam, "Örtünmek için elimizde bir şey yok. Çadırdaki eşyalar, elbiseler hepsi deniz suyu altında kaldı. Ne yapacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

"Her an bin kez ölüyoruz"

Gazze'nin orta kesiminden göç eden Siham Rızk isimli Filistinli kadıın, "Yağmur ve dalgalar çok şiddetliydi, oturacak yer bulamadık. Çocuklarım gece boyunca soğuktan ve açlıktan uyuyamadı. Her şeyimiz bu çadırın içinde sular altında kaldı" dedi.

Göz yaşlarını tutamayan Rızk, "Her an bin kez ölüyoruz. Ölüm bize bu yaşadıklarımızdan, bombardımandan, korkudan, açlıktan, aşırı soğuktan daha merhametlidir" ifadelerini kullandı.

Dünyaya, Gazze'deki Filistinlilerin acılarına bir an önce son verilmesi çağrısı yapan Rızk, ateşkes sağlanması, yerinden edilenlerin evlerine geri dönmesi, sınırların açılması ve insani yardımların ulaştırılmasını istedi.

"Her yağmur damlasıyla, her top mermisiyle durum daha da kötüleşiyor"

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansından (UNRWA) yapılan açıklamada, Gazze'deki Filistinlilerin acılarına acı katan kış şartları ve sağanak yağışlar hakkında uyarıda bulunuldu.

Gazze Şeridi'ndeki yaklaşık 500 bin Filistinlinin sel tehlikesinin bulunduğu bölgelerde yaşadığı belirtildi.

Ateşkes talep edilen açıklamada, "Her yağmur damlasıyla, her top mermisiyle, her bombardımanla Gazze'de durum daha da kötüleşiyor" ifadesine yer verildi.