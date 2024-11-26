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Dünya
AA 26.11.2024 15:43

Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü

Guinnes Rekorlar Kitabının "Dünyanın en yaşlı erkeği" ünvanının sahibi 112 yaşındaki İngiliz John Tinniswood, hayatını kaybetti.

Dünyanın en yaşlı erkeği ünvanının sahibi İngiliz John Tinniswood 112 yaşında öldü

İngiliz medyasında yer alan habere göre, Venezuelalı Juan Vicente Perez'in ölümüyle nisanda 111 yaşında Guinness Rekorlar Kitabı tarafından "Dünyanın en yaşlı erkeği" ünvanı verilen Tinniswood, dün Southport kentinde kaldığı bakımevinde öldü.

Taraftarı olduğu Liverpool futbol takımı kurulduktan 20 yıl sonra doğan ve ağustosta 112 yaşına giren Tinniswood'un ölümüyle en yaşlı erkek ünvanı ise ondan 2 ay küçük Brezilyalı Joao Marinho Neto'ya geçti.

Toplamda 112 yıl 91 gün yaşayan Tinniswood, ağustostaki doğum gününde basına yaptığı açıklamada uzun yaşamın sırrının olmadığını belirterek, meditasyon yapma tavsiyesinde bulunmuştu.

Tinniswood, uzun yaşamın sadece şans olduğunu dile getirerek, "Özel bir sırrım var mı bilmiyorum. Gençliğimde çok aktiftim ve çok yürürdüm. Bunun etkisi oldu mu bilmem. Bana göre başkasından farklı değilim" demişti.

Cuma günleri yediği kızarmış balık dışında özel bir beslenme programı olmadığını aktaran Tinniswood, 112 yaşının hiç özel olmadığını kaydetmişti.

Tinniswood, eşini 44 yıl evli kaldıktan sonra 1986'da kaybetmiş, işinden ise 1972'de emekli olmuştu.

Hayattaki en yaşlı insan ünvanını, 116 yıl 187 günle Japon Tomiko Itooka elinde bulunduruyor.

Resmi kayıtlarla yaşı belirlenmiş olan en yaşlı insan ise 1997'de 122 yaşında hayatını kaybeden Fransız Jeanne Calment.

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