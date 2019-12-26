"Ateş çemberi" Güneş tutulmasını binlerce kişi izledi26 Aralık 2019 Perşembe 09:27 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 09:48
2019 yılının son güneş tutulması gerçekleşti. Ay, Güneş'in önünden geçtiği sırada güneş ayın etrafında ateşten bir halka oluşturdu. "Ateş çemberi" gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.
Aralarında Singapur, Sri Lanka, Endonezya, Hindistan ve Katar'ın da bulunduğu birçok ülkede insanlar, halka şeklinde görülen tutulmayı izlemek için toplandı.
Singapur'daki güneş tutulması Sentosa, Jurong, Bukit Timah ve Changi bölgelerinde yerel saatle 11.27 ile 03.18 arasında gerçekleşti.
Ateş çemberi nasıl oluşuyor?
Ay Güneş'ten daha küçük ancak Dünya’ya Güneş'ten daha yakın olduğu için ikisi de aynı büyüklükte görülüyor.
Ay şu anki konumunun normalden biraz daha uzak olması nedeniyle Güneş'ten daha küçük görünüyor.
Ay’ın tutulmanın gerçekleştiği sırada dünyadan bakıldığında Güneş’ten daha küçük görünmesi nedeniyle, Ay Güneş'i tam kaplamıyor ve çevresinde ateşten bir halka oluşuyor.
Bir sonraki "ateş çemberi" tutulmasının 2063 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.
Kaynak: BBC, İHA, Reuters