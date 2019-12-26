Aralarında Singapur, Sri Lanka, Endonezya, Hindistan ve Katar'ın da bulunduğu birçok ülkede insanlar, halka şeklinde görülen tutulmayı izlemek için toplandı.

[Fotoğraf: Reuters]

Singapur'daki güneş tutulması Sentosa, Jurong, Bukit Timah ve Changi bölgelerinde yerel saatle 11.27 ile 03.18 arasında gerçekleşti.

[Fotoğraf: Reuters]

Ateş çemberi nasıl oluşuyor?

Ay Güneş'ten daha küçük ancak Dünya’ya Güneş'ten daha yakın olduğu için ikisi de aynı büyüklükte görülüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Ay şu anki konumunun normalden biraz daha uzak olması nedeniyle Güneş'ten daha küçük görünüyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Ay’ın tutulmanın gerçekleştiği sırada dünyadan bakıldığında Güneş’ten daha küçük görünmesi nedeniyle, Ay Güneş'i tam kaplamıyor ve çevresinde ateşten bir halka oluşuyor.

[Fotoğraf: Reuters]

Bir sonraki "ateş çemberi" tutulmasının 2063 yılında gerçekleşmesi bekleniyor.

Kaynak: BBC, İHA, Reuters