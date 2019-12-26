15 yıl önce, tarihler 26 Aralık 2004'ü gösterdiğinde, Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batı kıyısı açıklarında, Hint Okyanusu'nda 9,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Deniz dibindeki deprem, dev tsunami dalgalarını tetikledi.

Yaklaşık 10 dakika boyunca devam eden sarsıntı, eşi benzeri görülmemiş bir felakete yol açtı.

Binlerce insan hayatını kaybetti

Dalgaların yüksekliği 40 metreye, hızı 800 kilometreye ulaştı. Hint Okyanusu'na kıyısı olan on dört ülkeyi cehenneme çevirdi.

Önüne kattığı her şeyi alıp götürdü. Dev dalgalar 230 bin insanı yuttu.

Bulunduğu noktadan Alaska’ya kadar uzanıp tüm fay hatlarını tetikleyen tsunami bütün gezegeni 1 santimetre hareket ettirdi.

Felakette en ağır hasarı, Endonezya, Sri Lanka, Hindistan ve Tayland aldı.

Endonezya'da 166 bin, Sri Lanka'da 40 bin, Hindistan'da 18 bin, Tayland'da 8 bin kişi öldü.

Bölgeyi ziyaret eden binlerce turist hayatını kaybetti.

Yaklaşık 2 milyon kişi evsiz kaldı.

Kaynak: TRT Haber