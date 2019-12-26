Dünya
Putin, buz hokeyi maçına çıktı26 Aralık 2019 Perşembe 09:12 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 09:52
Spora merakı bilinen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, buz hokeyi maçına çıktı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve efsanevi hokey oyuncuları, Putin'e eşlik etti.
Spora merakıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Putin, son olarak en sevdiği sporlardan olan ve daha önce de sık sık yaptığı buz hokeyi maçı için yine buz üzerindeydi.
[Fotoğraf: Reuters]
Rus lider, Moskova'da bir buz hokeyi maçına çıktı.
[Fotoğraf: Reuters]
Kızıl Meydan'daki maçta Putin'e, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve efsanevi hokey oyuncuları eşlik etti.
[Fotoğraf: Reuters]
Seyirciler Putin'e tezahüratta bulundu.
Maç, Putin'in girişimiyle 2011'de kurulan Amatör Buz Hokeyi Kulüpleri Birliği tarafından düzenlenen turnuva çerçevesinde oynandı.
Kaynak: Reuters
Etiketler: rusya Putin maç bız hokeyi