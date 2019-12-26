Spora merakıyla bilinen Rusya Devlet Başkanı Putin, son olarak en sevdiği sporlardan olan ve daha önce de sık sık yaptığı buz hokeyi maçı için yine buz üzerindeydi.

[Fotoğraf: Reuters]

Rus lider, Moskova'da bir buz hokeyi maçına çıktı.

[Fotoğraf: Reuters]

Kızıl Meydan'daki maçta Putin'e, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve efsanevi hokey oyuncuları eşlik etti.

[Fotoğraf: Reuters]

Seyirciler Putin'e tezahüratta bulundu.

Maç, Putin'in girişimiyle 2011'de kurulan Amatör Buz Hokeyi Kulüpleri Birliği tarafından düzenlenen turnuva çerçevesinde oynandı.

Kaynak: Reuters

