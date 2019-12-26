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ABD'de barınma merkezinde yangın26 Aralık 2019 Perşembe 04:03 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 04:07
Amerika Birleşik Devletleri'nin Minneapolis kentinde bir binada yangın çıktı. Yangında 3 kişi yaralandı.
Yangın Minneapolis kentinde, geçici barınma merkezi olarak hizmet veren 3 katlı bir binada meydana geldi.
Binanın ikinci katında çıkan yangın hızla yayıldı. Alevler tüm binayı sardı, bölgeyi duman bulutu kapladı.
Yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.
Yaralanan 3 kişinin durumunun iyi olduğu, bazı bina sakinlerinin de dumandan etkilendiği bildirildi.
Yangın nedeniyle, geçici barınma merkezindeki 250 kişi evsiz kaldı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: abd Minneapolis yangın barınma merkezi