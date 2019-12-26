Yangın Minneapolis kentinde, geçici barınma merkezi olarak hizmet veren 3 katlı bir binada meydana geldi.

Binanın ikinci katında çıkan yangın hızla yayıldı. Alevler tüm binayı sardı, bölgeyi duman bulutu kapladı.

Yangın saatler sonra kontrol altına alınabildi.

Yaralanan 3 kişinin durumunun iyi olduğu, bazı bina sakinlerinin de dumandan etkilendiği bildirildi.

Yangın nedeniyle, geçici barınma merkezindeki 250 kişi evsiz kaldı.

Kaynak: TRT Haber