Japonya'da güncellenen verilere göre, GSYH, nisan-haziran döneminde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 7,9 geriledi. Söz konusu veri, 2'nci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 28,1 düşüş kaydetti.

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınından önce düşük ekonomik büyümeyle mücadele eden Japonya'da son açıklanan veriler, hastalığın mali etkilerinin ciddi boyutta olduğunu ortaya koyarken, ilk tahminlere göre de kötüleşme kaydetti.

Verilere karşın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,8 artarak 23.274 puandan kapandı. Dolar/yen paritesi ise yüzde 0,1 değer kazanarak 106,2 seviyelerinde dengelendi.

Çin'de Şanghay bileşik endeksi kapanışa yakın yüzde 0,6 artışla 3.313 puan olurken, Güney Kore'de Kospi endeksi günü yüzde 0,7 yükselişle 2.402 puandan tamamladı.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,8 primle 38.733 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 kazançla 24.651 puanda seyrediyor.