Arnavutluk'ta saat 23.53'te bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesine göre 4,5 büyüklüğündeki deprem, 22,4 kilometre derinlikte oldu.

Ülkede 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.

Kaynak: TRT Haber