Dünya
Arnavutluk'ta 4,5 büyüklüğünde deprem01 Aralık 2019 Pazar 00:28 - Son Güncelleme 01 Aralık 2019 Pazar 00:45
Kandilli Rasathanesine göre, Arnavutluk 4,5 büyüklüğünde bir depremle yeniden sarsıldı.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Arnavutluk'ta saat 23.53'te bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesine göre 4,5 büyüklüğündeki deprem, 22,4 kilometre derinlikte oldu.
Ülkede 26 Kasım'da meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde, 51 kişi hayatını kaybetmiş, 900'den fazla kişi yaralanmıştı.
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: Kandilli Rasathanesi deprem Arnavutluk