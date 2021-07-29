Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:37Son Güncelleme: Kaynak: Reuters
Arjantin'de su seviyesi yükseldi, ev denize düştü
Arjantin'de deniz kenarında bulunan bir ev, su seviyesinin yükselmesinin ardından çöktü. O anlar amatör kameraya yansıdı.
Olay, Buenos Aires'e bağlı Mar del Tuyu'da çarşamba günü yaşandı.
2 katlı evin temellerinin, su seviyesindeki artış sonucu dalgaların etkisiyle zarar gördüğü belirtildi. Çöküş anı bölgede bulunanlar tarafından görüntülendi.
Ev sahiplerinin olay esnasında içeride bulunmadığı belirtildi.
Etiketler: Arjantin
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