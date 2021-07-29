Haber Giriş: 29 Temmuz 2021 Perşembe 10:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Irak'ta askeri helikopter düştü: 5 ölü
[Temsili fotoğraf]
Irak'ın Salahaddin vilayetinde bir askeri helikopterin düşmesi sonucu 5 asker hayatını kaybetti.
Irak hükümetine bağlı Medya Güvenlik Ağından yapılan açıklamada, Mi17 tipi bir askeri helikopterin Salahaddin vilayetine bağlı Amırli kasabası yakınında düştüğü belirtildi.
Helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.
Helikopterin düşme nedenine ilişkin ise herhangi bir açıklama yapılmadı.
Etiketler: Irak
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