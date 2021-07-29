Suriye’nin Başkenti Şam’ın güvenli bölge kabul edilmesinin ardından Danimarka, Suriyeli mültecileri geri göndermek için harekete geçti.

Mültecilerin oturma izinlerini iptal eden Kopenhag yönetiminin tavrı emsal oluşturabileceği gerekçesiyle endişe yarattı. Uygulamayı durdurmak için harekete geçildi.

Danimarka, Suriyeli mültecileri geri gönderme girişimleri nedeniyle yasal işlemle karşı karşıya.

Londra merkezli bir kuruluş olan Guernica 37’nin girişimiyle konuya ilişkin mahkeme yolu açılıyor.

"Tehlikeli bir emsal oluşturacak"

Kuruluştan yapılan açıklamada "Danimarka hükümetinin mültecileri Suriye'ye zorla geri gönderme çabaları başarılı olursa, diğer birçok Avrupa devletinin izleyeceği tehlikeli bir emsal oluşturacaktır" denildi.

Suriye’nin bazı bölgelerindeki güvenlik durumunun önemli ölçüde iyileştiği tespitini yapan bir raporun yayınlanmasının ardından Danimarka'daki yetkililer, geçen yaz Suriyeli mültecilerin geçici oturma statüsünün yenilenmesine yönelik başvurularını reddetmeye başlamışlardı.

Mültecilerin dönüşünün tehlikeli olduğu belirtiliyor

Bu durumdan Danimarka’da yaşayan bin 200 mültecinin etkilendiği belirtiliyor.

Guernica 37 tarafından, Suriye'nin bazı bölgelerinde doğrudan çatışmalarla bağlantılı şiddet riski azalmış olsa da, siyasi şiddet riskinin büyük olduğu ve Avrupa'dan dönen mültecilerin rejim güvenlik güçleri tarafından hedef alındığı vurgulanıyor.

Aşırı sağ yükseliyor, sol blok oy derdinde

Danimarka, yaklaşık 500 bin'i yurtdışında doğmuş ve 35 bin'i Suriyeli olmak üzere 5.8 milyon kişiye ev sahipliği yapıyor.

Ancak son yıllarda, İskandinav ülkesinin hoşgörü ve açıklık konusundaki itibarı, aşırı sağ Danimarka Halk Partisi'nin yükselişinden etkilenmiş durumda.

Sol koalisyondan oluşan hükümetin bu girişimle kaybedilen oyları geri toplamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.



