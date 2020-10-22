Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Arjantin'de muhabirin yayın öncesi telefonu çalındı
Arjantin'de bir televizyon kanalının muhabiri Diego Demarco, artan hırsızlık olaylarıyla ilgili canlı bağlantı yapacakken elindeki cep telefonunu çaldırdı.
Başkent Buenos Aires'e yakın bir noktada meydana gelen hırsızlık olayı sosyal medyada geniş yer buldu.
Yayına saniyeler kala bir hırsız tarafından telefonu çalınan muhabir Demarco'nun o anları kamerlara da yansıdı.
Sıradaki Haber
ABD'de uzmanlar vakaların artmasından endişeli
Yükleniyor lütfen bekleyiniz