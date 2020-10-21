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Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'la Dağlık Karabağ'daki durumu görüştü.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Mevlüt Çavuşoğlu ve Ceyhun Bayramov telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Çavuşoğlu ve Bayramov, Dağlık Karabağ'daki son durumla ilgili fikir alışverişinde bulundu.
Bakanlar, bölgede sürdürülebilir barışın sağlanması için Azerbaycan topraklarının işgalden kurtarılması gerektiğinin önemine vurgu yaptı.
Bayramov bugün Moskova'da Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la bir araya gelerek Dağlık Karabağ'daki gelişmeleri görüşmüştü.
Etiketler: Azerbaycan Dış PolitikaSon Güncelleme: 21 Ekim 2020 Çarşamba 22:41
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