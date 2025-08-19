Açık 24ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.08.2025 08:09

Arjantin'de insan hakları örgütleri Netanyahu'nun ülkeyi ziyareti öncesi suç duyurusunda bulundu

Arjantin’de insan hakları örgütleri, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Arjantin’e planladığı ziyaret öncesinde, "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Arjantin'de insan hakları örgütleri Netanyahu'nun ülkeyi ziyareti öncesi suç duyurusunda bulundu

Arjantin basınında çıkan habere göre, Plaza de Mayo Kurucu Hattı Anneleri, Barış ve Adalet Hizmeti (Serpaj), Politik Nedenlerle Kaybolan ve Tutuklananların Aileleri ve Arjantin İnsan Hakları Ligi, Netanyahu’nun "soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar" işlediği iddiasıyla mahkemeye suç duyurusu yaptı.

Netanyahu'nun 7-10 Eylül'de Arjantin'e yapacağı ziyarette Devlet Başkanı Javier Milei'nin de söz konusu suç politikasının ortağı olacağı belirtilen suç duyurusunda, İsrail hükümetinin, Filistin halkına yönelik sistematik yok etme politikası ve yaşama hakkı, insan onuru ve halkların kendi kaderini tayin etme hakkını ihlal ettiği vurgulandı.

Suç duyurusunda, şu ifadelere yer verildi:

"Arjantin halkı ve insan hakları örgütleri, kitlesel suçların ne anlama geldiğini bizzat deneyimledi. Gazze'nin işgalinden bu yana on binlerce kişi İsrail güçlerinin bombardımanı sonucu hayatını kaybetti. Bir milyondan fazla insan yerinden edildi. İsrail hükümeti, İlaç, gıda ve insani yardımların girişini engelledi. İsrail'in ablukası tüm Gazze'yi olumsuz etkiliyor."

Netanyahu’ya karşı ceza mahkemesinde yapılan suç duyurusunun başta Nobel Barış Ödülü sahibi Adolfo Perez Esquivel olmak üzere birçok insan hakları örgütü temsilcisi tarafından desteklendiği bilgisi paylaşıldı.

Arjantin'de en son 12 Ağustos'ta Devlet Çalışanları Derneği (ATE) ile Kimlik ve Adalet için Unutma ve Sessizliğe Karşı Çocuklar Derneği (H.I.J.O.S.), Netanyahu’nun Filistin’e karşı "savaş suçları" ve "soykırım" suçunu işlediği iddiasıyla tutuklanması talebiyle başkent Buenos Aires’teki federal mahkemeye suç duyurusunda bulunmuştu.

ETİKETLER
İsrail Netanyahu Arjantin
Sıradaki Haber
BM: 2024, en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yıl olarak kayıtlara geçti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:45
Brent petrolün varili 65,79 dolardan işlem görüyor
09:34
Usulsüz çakar cezasız kalmadı: 138 bin 172 lira
09:25
ABD'nin West Virginia eyaletinde silahlı saldırı: 1 ölü, 3 yaralı
08:09
BM: 2024, en fazla insani yardım çalışanının öldürüldüğü yıl olarak kayıtlara geçti
08:06
İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon: 207 kilogram metamfetamin ele geçirildi
07:21
Yapay zeka: Savaş ve seçimlerin yeni nesil silahı
Pakistan'daki muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 688'e yükseldi
Pakistan'daki muson yağmurları nedeniyle ölenlerin sayısı 688'e yükseldi
FOTO FOKUS
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
Gazze Mahkemesi Başkanı: Siyonist projenin amacı, Filistin halkının siyasi direnişini en aza indirmek
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ