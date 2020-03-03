Haber Giriş: Kaynak: AA
Arjantin'de ilk koronavirüs vakası
Koronavirüs salgını, ortaya çıktığı Çin'de yavaşlarken dünyanın farklı bölgelerinde hızla yayılıyor. Son olarak koronavirüs vakası görülen ülkelerin arasına Arjantin'de katıldı.
Arjantin Sağlık Bakanı Gines Gonzalez Garcia, ülkesinde ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının tespit edildiğini açıkladı.
Bakan Garcia, düzenlediği basın toplantısında, 1 Mart'ta İtalya'dan gelen 43 yaşındaki bir Arjantin vatandaşında virüse rastlandığını söyledi.
Buenos Aires Özerk Şehri Sağlık Bakanı Fernan Quiros da hastanın başkent Buenos Aires'te özel bir klinikte karantina altında olduğunu belirtti.
Kovid-19, Latin Amerika'da ilk olarak Brezilya'da, ardından Meksika, Ekvador ve Dominik Cumhuriyeti'nde görülmüştü.
Etiketler: salgın koronavirüs ArjantinSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 22:45
Sıradaki Haber
Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar yeniden başladı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz