ABD Başkanı Donald Trump, görüşme sonrası gazetecilere verdiği açıklamada Taliban lider Molla Abdulgani Berader ile yaptığı görüşmenin "çok iyi" geçtiğini söyledi. "Şiddet kullanılmaması konusunda uzlaştık. Şiddet istemiyoruz. Ne olacağını göreceğiz." dedi.

Taliban sözcüsü de sosyal medya üzerinden Trump ile Berader'in görüştüğünü belirtti.

Görüşmede 18 aylık müzakerelerin ardından gelen barış anlaşması ele alındı.