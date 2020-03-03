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Trump, Taliban liderlerinden Barader ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, Taliban lideri Molla Abdulgani Berader ile telefonda görüştü. Görüşmede, 18 aylık müzakereler sonucu imzalanan barış anlaşması ele alındı.
ABD Başkanı Donald Trump, görüşme sonrası gazetecilere verdiği açıklamada Taliban lider Molla Abdulgani Berader ile yaptığı görüşmenin "çok iyi" geçtiğini söyledi. "Şiddet kullanılmaması konusunda uzlaştık. Şiddet istemiyoruz. Ne olacağını göreceğiz." dedi.
Taliban sözcüsü de sosyal medya üzerinden Trump ile Berader'in görüştüğünü belirtti.
Görüşmede 18 aylık müzakerelerin ardından gelen barış anlaşması ele alındı.
Etiketler: Donald Trump talibanSon Güncelleme: 3 Mart 2020 Salı 23:07
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