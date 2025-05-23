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Dünya
AA 23.05.2025 12:31

Araştırma: Yapay zeka, duygusal zeka testlerinde insanlardan daha doğru yanıtlar veriyor

İsviçre'de yapılan araştırmada yapay zeka modellerinin duygusal zeka testlerinde insanlardan daha doğru yanıtlar verdiği tespit edildi.

Araştırma: Yapay zeka, duygusal zeka testlerinde insanlardan daha doğru yanıtlar veriyor

İsviçre'deki Cenevre Üniversitesi ve Bern Üniversitesinden araştırmacılar, 6 farklı yapay zeka sistemini, insanlar için tasarlanmış duygusal zeka testlerine tabi tuttu.

Araştırma kapsamında empati, duygusal durumları tanıma, düzenleme ve yönetme yeteneğini ölçen senaryolardan oluşan 5 test kullanıldı.

Örneğin, iş yerinde bir çalışanın fikrinin çalınması gibi karmaşık durumda en uygun tepkiyi belirlemek gibi zorlu sorular içeren bu testlerde yapay zeka modelleri yüzde 81 oranında doğru cevap verirken aynı soruların yöneltildiği kişilerin doğruluk oranı yüzde 56'da kaldı.

Araştırmanın ikinci aşamasında da araştırmacılar, ChatGPT'den yeni duygusal zeka testleri oluşturmasını istedi. 400'den fazla katılımcının değerlendirdiği bu testler, yapay zekayla üretilmeyenler kadar gerçekçi bulundu.

Çalışmanın yazarlarından Marcello Mortillaro, araştırmanın sonuçlarına ilişkin, "Bu, yapay zekanın yalnızda duyguları anlamakla kalmayıp aynı zamanda duygusal zeka ile hareket etmenin ne anlama geldiğini de kavradığını gösteriyor." görüşünü paylaştı.

Uzmanlar, bu bulguların yapay zekanın eğitim, koçluk ve çatışma yönetimi gibi insanlara özgü kabul edilen alanlarda uzmanlar tarafından denetlenerek kullanılabileceğini belirtiyor.

Araştırmanın sonuçları, "Communications Psychology" dergisinde yayımlandı.

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